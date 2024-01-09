تراند اليوم : فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024.. وأخر موعد للسداد

الرياض - أميرة القحطاني - الشركة المصرية للاتصالات تعلن عن فاتورة شهر يناير 2024 للتليفون الأرضي، بدأً من يوم 15 يناير 2024، وتستمر فترة الدفع شهرًا، ونستعرض الآن طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون، وأخر موعد لدفع الفاتورة، وكيفية التحويل إلى الباقات المدفوعة مسبقًا.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024

تتيح الشركة المصرية للاتصالات، إمكانية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر الاتصال بالرقم: 19777 من التليفون الأرضي، أو الاستعلام من خلال الموقع الرسمي للشركة بالرابط التالي “فاتورة شهر يناير 2024” عبر إدخال رقم الهاتف الأرضي وكود المحافظة.

أخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024

تتيح الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح لمدة شهر، يمكنك خلالها دفع الفاتورة المستحقة، وذلك منذ الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للشركة، فقد أعلنت الشركة عن فاتورة شهر يناير 2024، بداية من يوم 15 يناير وتستمر مدة الدفع حتى 15 فبراير 2024، وبعد ذلك يتم تحويل غير مسددي الفاتورة إلى نظام الاستقبال، مع فرض غرامة مالية، وجاءت قيمة غرامة تأخير دفع الفاتورة بقينة 10 جنيهات، أو بنسبة 1.5% من قيمة الاشتراك، وفى حالة عدم دفع الفاتورة خلال الفترة من 15 فبراير وحتى 15 مارس 2024، يتم رفع الخط ويتوقف عن الاستقبال.

أسعار باقات الأنترنت الأرضي بعد الزيادة الجديدة 2024

باقة الإنترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت بـ 160 جنيها، دون الضريبة، بدلا من 120 جنيها.

باقة 200 جيجابايت 225 جنيها بدلا من 170 جنيها.

باقة 250 جيجابايت بسعر 280 جنيها بدلا من 210 جنيهات.

باقة 400 جيجابايت بسعر 440 جنيها بدلا من 340 جنيها.

باقة 600 جيجا بسعر 650 جنيها بدلا من 500 جنيه.

باقة 1 تيرابايت بسعر 1050 جنيها بدلا من 800 جنيه.

التحويل من النظام الربع سنوي إلى الباقات المدفوعة مسبقًا

الباقات المدفوعة مسبقًا، فقد حولت الشركة المصرية للاتصالات عدد 2 مليون مشترك إلى نظام الباقات مسبقًا الدفع بدلا من النظام الربع سنوي، وأوضحت الشركة أن تحويل الخطوط الأرضية يتم تدريجيًا عبر رسالة يتلقاها العميل تفيد بتحويله إلى الباقات مسبقة الدفع، وأن هذا النظام إجباري وليس اختياري، حيث سيتم تحويل جميع المشتركين بالشركة المصرية للاتصالات للخطوط الأرضية تدريجيًا.

حيث يتلقى العملاء رسالة نصيا على الهاتف المحمول المسجل، لإخباره بعملية التحويل إلى النظام الجديد، وأوضحت الشركة أن نص الرسالة التي يتلقاها العميل هي كالتالي “حرصًا من WE على تحديث أنظمة الخط الأرضي لتوفير ميزات جديدة، تم تحويل خطك (رقم الخط) لنظام WE أرضي (20 / 35 / 65) ربع السنوي المدفوع مقدمًا، اشحن بـ(حسب قيمة النظام) شامل الخدمات والضريبة”.