تراند اليوم : برودة وأمطار ورياح.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 10 يناير 2024

الرياض - أميرة القحطاني - تشهد البلاد اليوم الأربعاء 10 يناير 2024، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة، حيث من المتوقع يشهد طقس اليوم انخفاض في درجات الحرارة العظمى والصغرى على اغلب الأنحاء، مع نشاط للرياح التي تزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، وحددت هيئة الأرصاد أماكن سقوط الأمطار على النحو التالي:

متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

خفيفه إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سلال جبال البحر الأحمر.

خفيفة مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناه.

كما أن هناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 10 يناير 2024

انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية وسلاسل البحر الأحمر وجنوب الوجه البحري

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة على مناطق السواحل الشمالية وسلاسل البحر الأحمر، وعلى مناطق جنوب الوجه البحري، مع نشاط للرياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة، مع تكون الصقيع على المزروعات وَسَط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

تحذيرات الأرصاد الجوية

وناشدت الأرصاد الجوية قائدي المركبات بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع كافة التعليمات المرورية، كما حذرت المواطنين وارتداء الملابس الثقيلة نسبيًا.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 10/1/2024