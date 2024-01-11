تراند اليوم : دليلك الشامل لكود شحن كارت فكة فودافون 15 جنيه: كيفية الشحن والاستفادة القصوى

الرياض - أميرة القحطاني - كود شحن كارت فكة فودافون 15 لعام 2024، إذا كنت من عملاء فودافون وتبحث عن طريقة سريعة ومريحة لإعادة شحن رصيدك فليس هناك ابسط من إستخدام كود فكة فودافون، استفد الان من التغلب على نفاذ الدقائق والبيانات مع كارت فكة من فودافون بشكل سريع وفعال، أتخذ خطوتك دون تردد لإضافة 15 جنيها إلى رصيدك في أقل من دقيقة.

فودافون

إذا كنت تبحث عن شحن رصيد هاتفك في شركة فودافون داخل مصر، فإن كارت فكة فودافون 5 من أنسب خيارات الشحن لك، يتميز كارت فكة 15 بتوفير ٦٢٥ دقيقة أو ميجابايت، مما يمكنك في التواصل مع الاهل والاصدقاء، تصفح الانترنت، وإستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، سنقدم في هذا المقال نبذة تفصيلية عن بطاقة فودافون 15 وكيفية شراءها وشحنها بكل سهولة ويسر.

شحن كود

يمكنك بدء طلب الكود *858* ثم أدخل الرمز السري لكود الشحن، واختتم بإدخال # ثم اضغط على زر الاتصال، بعد ذلك سوف تتلقى رسالة تأكيد من فودافون تفيد بأن الرصيد تم شحنه إلى حسابك.

مثال إذا كان الرقم السري للكارات هو 12345678901234 فستطلب من هاتفك الصيغة التالية #1234567891234*858* ثم اضغط على زر الاتصال.

كارت فكة فودافون 15

يجدر الاشارة اليه بأن كارت فكة 15 ليس سعرها كما يبدو ولكن 15.50 جنيها، وتوفر ٦٢٥ دقيقة لجميع ارقام الشبكات او ميجابايت ويمكن ايضا التحكم في الوحدات عبر الكود #86*، وتكون الكارت صالحة لمدة ٧ أيام.

أين يمكنني شحن كارت فودافون

يعتبر كارت فكة فوادفون 15 خدمة هاتف محمول مسبقة الدفع، وتوفر هذه البطاقة وسائل دفع مريحة لإعادة شحن حسابات المشتركين لهواتفهم، يمكن أن اذكر إليك طرق الشحن التالية: