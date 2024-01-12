تراند اليوم : إحصل الان على كود مصر الدولي من امريكا

الرياض - أميرة القحطاني - قم بإجراء مكالمات مع الآخرين مع كود مصر الدولي البسيط المكون من رقمين “+” و “20”، استفد الان من الكود المختصر لربط مصر بالعالم وتسهيل عمليات الاتصال بين أمريكا ومصر بدون صعوبات، ابق على تواصل مع أي هاتف مصري وانت في الخارج في أوروبا وأمريكا بإسخدامك كود البلد، إحصل على مفتاحك لفتح بوابات الخطوط الدولية والبقاء على إتصال دائم بالاشخاص ضمن محافظات جمهورية مصر العربية، سنناقش في هذا المقال رمز الاتصال الدولي لمصر وكيفية الاستفادة منه سواء كنت ترغب بالاتصال برقم أرضي او رقم محمول بكل سهولة ويسر.

كود مصر الدولي

إذا كنت تبحث عن إجراءات مكالمة دولية من الخارج وبالتحديد أمريكا، إلى مصر، فإن كود مصر الدولي هو مفتاحك ، حيث يمكن ايضا البقاء على إتصال بأرض الكنانة في أي وقت بمجرد الادخال الصحيح للكود، بالتأكيد سوف تتعرف على طريقة كتابة رقم الهاتف مع رمز البلد لإجراء مكالمات مع الداخل المصري سواء كنت تطلب هاتف محمول او حتى أرضي في مدينة القاهرة بمصر، إذا ما كنت تحاول إجراء الاتصال من أمريكا فإليك الاستخدام الصحيح لهذا الكود وتفاصيله.

إن كود الاتصال الدولي او مفتاح مصر هو 20، يليه رمز المنطقة( إذا كان الرقم أرضيا) وبخلاف ذلك أضف فقط كود الدولة 20+ قبل طلب رقم الهاتف المحلي المراد الاتصال به.

الاتصال برقم أرضي

لنفترض ان الرقم الأرضي الذي ترغب به بالاتصال به 23456789 في المقابل رمز منطقة القاهرة هو 2

إبدء بطلب الرمز الدولي للولايات المتحدة هذا يكون 011 اطلب كود مصر الدولي هذا هو 20 ثم إطلب رمز منطقة القاهرة وهو 2 وأخيرا اطلب الرقم الارضي وهذا هو رقم الهاتف المكون عادة من 7 أو 8 أرقام للشخص الذي تتصل به.

بالتالي، سيكون رقم الاتصال الكامل هو ( 23456789+ 2+ 20 + 011)

الإتصال بهاتف نقال

إذا كنت تتساءل كيف اتصل على رقم محمول، فذلك سيكون بمعرفة سر صغير هو في الحقيقة سيكون بوابتك للتواصل مع أرض مصر، إذا مازلت ترغب في الاتصال برقم محمول ونفترض أن ذلك الرقم 12345678 من خارج مصر بكل سهولة ويسر فإليك الخطوات التالية لإجراء مكالمية دولية إلى مصر

اكتب واطلب رمز الخروج للبلد المقيم به، ( على سبيل المثال: يستخدم 00 في معظم الدول الأوروبية و 011 في الولايات المتحدة وكندا،

ثم طلب كود الاتصال الدولي لمصر +20

بعد ذلك يتم طلب رقم هاتف الموبايل المصري بدون صفر البداية( ملاحظة في مصر يتم إستخدام الصفر في بداية الرقم للاتصالات الداخلية)

بالنتيجة يكون الترتيب الكامل كالتالي (كود الخروج الدولي + كود الدولة + رقم الهاتف)

ولضمان فهم وتشغيل السليم لكود مصر الدولي من خلال كتابة الارقام التالية التي تبدأ برمز الخروج الدولي ثم كود مصر الدولي ثم رقم الهاتف المحلي المصري:

مثال من الولايات المتحدة

12345678 20 011

مثال من كندا

12345678 20 00