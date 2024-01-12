تراند اليوم : رابط التسجيل بمنصة الاردن gateway2jordan وتتبع حالة الطلب visit jordan الكترونيا

الرياض - أميرة القحطاني - إليكم رابط منصة الأردن للسفر جواً 2024 استفد الان من التسجيل الالكتروني ومتابعة إجراءات السفر المحدثة وتتبع حالة الطلب بكل سهولة ويسر، تأتي visit jordan كبوابة للمسافرين القادمين إلى الأردن حيث تسمح لهم بتعبئة نموذج إعلان السفر والحصول على رمز الاستجابة السريعة وهو أمر ضروي لجميع المسافرين تقره الحكومة الأردنية بغض ما إذا كانوا مطعمين باللقاح أم لا، سوف ننقاش في هذا المقال إجراءات تسجيل منصة دخول الاردن والخطوات المقترحة من أجل تتبع حالة الطلب بعد قيام المسافر بتقديم طلبه إلكترونيا gateway2jordan.

تسجيل بمنصة الأردن

إذا كنت تبحث عن إعتماد نموذج السفر إلى الأردن، فإن منصة الأردن للسفر جواً هو مكانك، يمكنك بدء إكمال نموذج إقرار السفر إلى الأردن والذي قد يتطلب بعض المعلومات منها الجنسية وبلد الإقامة ورقم الجوال النشط ونقطة العبور ومعلومات أخرى، كذلك يمكنك ايضا تتبع حالة الطلب بعد الحصول على رمز الاستجابة السريع qr بمجرد إرسال طلبك عبر هذه بوابة السفر الأردنية gateway2jordan.

رابط نموذج تسجيل منصة الاردن جوا

يمكن الوصول الى رابط منصة الاردن جواً https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/ar المفعل مؤخرا من الحكومة الأردنية، بمجرد فتح الرابط يمكن بدء تسجيل بيانات المسافرين بشكل صحيح وتقديم نموذج الطلب الكترونيا للحصول على رمز qr من خلال رابط المنصة المباشر وذلك مهم من أجل تقديمه عند صعود الطائرة او المرور من المعبر الحدودي.

تتبع حالة الطلب visit jordan

إبدا بكتابة الرقم المرجعي الخاص بك في حقل”الرقم المرجعي” هذا الرقم يعطى لك عندما تقوم بتقديم الطلب على الموقع، ثم أدخل رقم الجواز الذي استخدمته عند تقديم الطلب وذلك في حقل رقم جواز السفر التالي، ثم أدخل الرقم الظاهرة في الصورة للتحقق من أنك لست روبوت، بعد إدخال المعلومات المطلوبة، اضغط على الزر المخصص للتبع الطلب أو تحديثه.