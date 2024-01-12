تراند اليوم : تعرف على فوائد القلقاس لتقوية المناعة والحماية من أمراض الشتاء

الرياض - أميرة القحطاني - تكثر في فصل الشتاء الخضراوات والفواكه، ولذلك يجب أن تستغل هذه الأكلات لتعزيز مناعة الجسم، حيث أن الخضراوات من أهم الأكلات الشتوية التي يجب تناولها ومن أفضلها القلقاس، وقد أكدت الكثير من الدراسات أن القلقاس من الأطعمة التي تحتوي على العديد من الفوائد للصحة العامة للجسم لما به من الألياف وفيتامينات مثل ب، هـ، سي، المغنسيوم، المنجنيز، البوتاسيوم.

فوائد القلقاس

كشف أحد الاستشاريين في السمنة والنحافة فوائد القلقاس للجسم عند تناوله في فصل الشتاء ومن أهمها كالتالي:

تنظيم السكر فى الدم

القلقاس من الخضراوات التي تنتشر بشكل كبير في فصل الشتاء، حيث أنه غني بنسبة عالية من الألياف والكربوهيدرات المفيدة للجسم، ولذلك فهو مفيد للغاية لمرضي السكر لأنه يساعد على تنظيم السكر في الدم ويقلل من ظهور مضاعفات مرتبطة بمرض السكري.

يقلل فرص الإصابة بأمراض القلب

بما أن القلقاس يحتوي على الألياف فهو من الأكلات المفيدة لصحة القلب التي تساعد على تقليل فرص الإصابة بالعديد من الأمراض المرتبطة بالصحة العامة وخاصة أمراض القلب.

الحد من الإصابة بالسرطان

القلقاس من الأطعمة التي تحتوي على مركبات نباتية ومضادات للأكسدة والعديد من الفيتامينات وكل هؤلاء الخصائص تساعد على انخفاض الإصابة بمرض السرطان.

يساعد على فقدان الوزن الزائد

أن الألياف الموجودة في القلقاس تجعله الاختيار الأفضل لديك لتناوله في فصل الشتاء والذي يساعدك على فقدان الوزن الزائد لأنه يساعد على الشعور بالشبع ولا يحتوي على دهون، لذلك يمكنك تناول القلقاس إذا كنت تتبع حمية لإنقاص الوزن الزائد.

تقوية الجهاز المناعي

أن القلقاس غني بالكثير من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، ولذلك فأنه يساعد على تقوية الجهاز المناعي، وتقليل الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا خاصة بالشتاء، كما أنه يساهم بالشعور بالدفء، لذا فهو من أفضل الأطعمة التي يمكنك تناولها في فصل الشتاء.