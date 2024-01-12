تراند اليوم : براتب 7500 جنية.. وظائف خالية بشركة بلبن للمؤهلات المتوسطة

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة بلبن عن وظائف شاغرة للمؤهلات المتوسطة وبدون مؤهل، للعمل بفرعها في الإسكندرية، برواتب تصل إلى 7500 جنيه، تعرف على الوظائف المتاحة وكيفية التقديم.

وظائف شركة بلبن

مطلوب مدير فرع، خبرة في الفاست فود، ويشترط مؤهل فوق متوسط.

مطلوب عضو فريق، مؤهل متوسط ولا يشترط خبرة.

مطلوب عمال نظافة، لا يشترط مؤهل.

الشروط والمزايا

يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، ويفضل خبرة في مجال العمل، وان لا يزيد السن عن 45 سنة، وتقديم موقف واضح من الخدمة العسكرية.

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تقدم الشركة للعاملين رواتب مجزية تبدأ من 3500 جنية وتصل إلى 7500 جنية، بالإضافة إلى حوافز شهرية، واجازة أسبوعية، والعمل 9 ساعات يوميًا، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية.

كيفية التقديم على الوظائف

للراغبين في التقديم على الوظائف يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة بلبن” سجل وادخل كافة البيانات المطلوبة.