تراند اليوم : مواعيد مباريات مصر والجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا في كأس الأمم الإفريقية والقنوات الناقلة لها

الرياض - أميرة القحطاني - تبدأ غدا السبت الموافق 13 يناير 2024 بطولة كأس الأمم الإفريقية، وسيكون الافتتاح بمباراة كوت ديفوار البلد الذي يستضيف البطولة ومنتخب غينيا بيساو في تمام الساعة 10:00 مساءا بتوقيت مصر، وتنقل المباريات بشكل حصري على مجموعة قنوات بي إن سبورت المشفرة على القناة الأولى والثانية، ولكن من المتوقع أن تذاع بعض المباريات القليلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 على تردد قناة بي إن سبوت المفتوحة القناة الجزائرية الأرضية الأولى وهم قنوات مجانية، ويمثل العرب عدد كبير من المنتخبات القوية داخل البطولة، مثل مصر وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، وسوف تذخر البطولة بالعديد من نجوم الكرة العالميين في مختلف المباريات.

مواعيد مباريات المنتخبات العربية في كأس الأمم الإفريقية 2024

ينتظر الكثير من متابعي كرة القدم في الوطن العربي مشاهدة المنتخبات العربية داخل بطولة كأس الأمم الإفريقية، ورؤية لاعبيهم المفضلين مثل محمد صلاح ورياض محرز والمساكني ومرياح وأشرف حكيمي والكثير من النجوم العرب اللامعين، واليكم مواعيد مباريات كأس الأمم الإفريقية 2024:

الجولة الأولى

منتخب مصر ضد موزمبيق يوم الأحد 14 يناير في تمام الساعة 7:00 مساءا بتوقيت مصر منتخب الجزائر ضد أنغولا يوم الاثنين 15 يناير في تمام الساعة 10:00 مساءا بتوقيت مصر منتخب موريتانيا ضد بوركينا فاسو يوم الاثنين 15 يناير في تمام الساعة 4:00 مساءا بتوقيت مصر منتخب تونس ضد ناميبيا يوم الثلاثاء 16 يناير في تمام الساعة 7:00 مساءا بتوقيت مصر منتخب المغرب ضد تنزانيا يوم الأربعاء 17 يناير في تمام الساعة 7:00 مساءا بتوقيت مصر

الجولة الثانية

منتخب مصر ضد غانا يوم الخميس 18 يناير في تمام الساعة 10:00 مساءا بتوقيت مصر منتخب الجزائر ضد بوركينا فاسو يوم السبت 20 يناير في تمام الساعة 4:00 مساءا بتوقيت مصر منتخب موريتانيا ضد أنغولا يوم السبت 20 يناير في تمام الساعة 7:00 مساءا بتوقيت مصر منتخب تونس ضد مالي يوم السبت 20 يناير في تمام الساعة 10:00 مساءا بتوقيت مصر منتخب المغرب ضد الكونغو يوم الأحد 21 يناير في تمام الساعة 4:00 مساءا بتوقيت مصر

الجولة الثالثة

منتخب مصر ضد الرأس الأخضر يوم الاثنين 22 يناير في تمام الساعة 10:00 مساءا بتوقيت مصر منتخب الجزائر ضد موريتانيا يوم الثلاثاء 23 يناير في تمام الساعة 10:00 مساءا بتوقيت مصر منتخب تونس ضد جنوب افريقيا يوم الأربعاء 24 يناير في تمام الساعة 7:00 مساءا بتوقيت مصر منتخب المغرب ضد زامبيا يوم الأربعاء 24 يناير في تمام الساعة 10:00 مساءا بتوقيت مصر

القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية وتردداتها

مجموعة قنوات بي أن سبورتس (مشفرة): التردد 12604 – الاستقطاب أفقي -معدل الترميز 27500

تردد القناة الجزائرية الأولى: التردد 11680 – الاستقطاب أفقي -معدل الترميز 27500

تردد قناة بي ان سبورتس المفتوحة: التردد 12188 – الاستقطاب أفقي -معدل الترميز 27500

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