تراند اليوم : اضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية الأولى واتفرج على كأس الأمم الإفريقية 2024 ببلاش

الرياض - أميرة القحطاني - تزايدت التساؤلات خلال ال 48 ساعة الماضية حول تردد قناة الجزائرية الأرضية الأولى، وخاصة مع اقتراب انطلاق مباريات كأس الأمم الإفريقية 2024 حيث من المنتظر أن تعرض العديد من المباريات الهامة على شاشتها، بعد الاتفاق مع قنوات بي ان سبورتس الحاصلة على حقوق البث الحصرية للمباريات، ويشارك بالبطولة الحالية خمس فرق عربية وهم مصر والجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا، وجميع الفرق تتمتع بمستويات عالية جدا وخاصة منتخب المغرب الذي يتوقع الكثير من الخبراء فوزه بالبطولة.

تردد قناة الجزائرية الأولى 2024

أعلنت قناة الجزائرية الأرضية عن عرض بعض مباريات كأس الأمم الافريقية 2024 مباشرة على ترددها على النايل سات، وسيكون توزيعها كالآتي 7 مباريات في مرحلة المجموعات و10 مباريات في الأدوار الاقصائية، ويمكن للجميع في الوطن العربي سواء في مصر أو الشام والخليج وشمال إفريقيا استقبال القناة بجودة عالية على التردد التالي:

تردد قناة الجزائرية الأرضية: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 2748

تصحيح الخطأ: 3/4

ما هي شفرة Biss لقناة الجزائرية الأرضية

عقب ضبط تردد القناة سوف تنزل في قائمة القنوات المتاحة على التردد، ومنها قناة الجزائرية الأرضية الأولى وعليها علامة $ مما يعني أنها مغلقة، ولكن سوف تستطيع تخطي هذه العلامة بسهولة عن طريق عمل الخطوات التالية:

قف على القناة بالريموت على القناة

اضغط على رقم 0 لإدخال رمز Biss

سوف يفتح لك مربع لكتابة شفرة Biss وهو 1100001100000000 أو 1100000000000000

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