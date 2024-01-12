تراند اليوم : أطعمة وفواكه مضادة للالتهابات تخفف آلام المفاصل

الرياض - أميرة القحطاني - التهاب المفاصل هو مجموعة من الحالات التي تسبب التهاب المفاصل وتلفها، وهناك العديد من أنواع التهاب المفاصل، بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل العظمي والتهاب المفاصل الصدفي.

وتلعب التغذية دورًا مهمًا في إدارة التهاب المفاصل، حيث يمكن أن تساعد الأطعمة الصحية في تقليل الالتهاب وتقليل أعراض التهاب المفاصل بصفة عامة والتي قد تزداد في فصل الشتاء، وفيما يلي بعض من أفضل الأطعمة والفواكه التي يمكن أن تساعد في تقليل آلام التهاب المفاصل:

أطعمة تساعد في علاج التهاب المفاصل

الأطعمة الغنية بالأوميغا 3

الأحماض الدهنية أوميجا 3 هي نوع من الدهون الصحية التي لها خصائص مضادة للالتهابات، يمكن العثور على أوميجا 3 في الأسماك الدهنية، مثل السلمون والتونة والماكريل، وكذلك في المكسرات وبذور الكتان وبذور الشيا.

الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة هي مركبات تساعد في حماية الخلايا من التلف، ويمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة في تقليل الالتهاب وتعزيز صحة المفاصل.

مثل البابايا فهي غنية بالبيتا كاروتين وفيتامين C والأنزيمات ذات الخصائص المضادة للالتهابات، وكذلك الحمضيات الغنية بفيتامين سي الذي يتميز بخصائصه المضادة للأكسدة، كما يساعد في إنتاج الكولاجين، والذي يعد أساسي لصحة المفاصل، بالإضافة إلى التفاح والتوت والكرز والأناناس والعنب والافوكادو والبطيخ، حيث تتميز الفواكه باحتوائها على نسب عالية من مضادات الأكسدة والعديد على الفيتامينات التي تساعد على تقليل الالتهابات بصفة عامة وتقليل أعراض التهاب المفاصل بصفة خاصة.

أقرأ أيضا: –

الخضروات الورقية الداكنة

الخضروات الورقية الداكنة، مثل السبانخ واللفت والبروكلي، هي مصادر جيدة للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. يمكن أن تساعد هذه الأطعمة في تقليل الالتهاب وتعزيز صحة المفاصل.

الخضروات الصليبية

الخضروات الصليبية، مثل البروكلي والملفوف والقرنبيط، تحتوي على مركبات تسمى الجلوكوزينات، وتساعد هذه المركبات في تقليل الالتهاب وتعزيز صحة المفاصل.

الثوم والبصل

الثوم والبصل يحتويان على مركبات تسمى الأليسين، التي تساعد في تقليل الالتهاب وتعزيز صحة المفاصل.

الزنجبيل

الزنجبيل يحتوي على مركبات تسمى جنجيرول، تساعد في تقليل الالتهاب وتعزيز صحة المفاصل.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر يحتوي على مركبات تسمى البوليفينول، الذي يساعد في تقليل الالتهاب وتعزيز صحة المفاصل.