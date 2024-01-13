تراند اليوم : أخطاء شحن الآيفون التي تقصر عمر البطارية .. احذرها

الرياض - أميرة القحطاني - تعد بطارية الهاتف المحمول من أهم المكونات التي يهتم بها المستخدمون، حيث أنها تحدد مدة استخدام الهاتف قبل الحاجة إلى شحنه مرة أخرى، ومع الاستخدام المتكرر، قد تتعرض البطارية للتلف، مما يؤدي إلى انخفاض عمرها الافتراضي، وفي هذا المقال، سنتعرف على بعض الأخطاء الشائعة التي يمكن أن تقصر عمر بطارية الآيفون.

احذر هذه الأخطاء.. تقصر عمر البطارية عند شحن الآيفون

الخطأ الأول: استخدام ملحقات شحن رخيصة

تحرص شركة آبل على توفير ملحقات أصلية لشحن أجهزة الآيفون، وذلك لضمان سلامة البطارية وكفاءتها، ولذلك، فإن استخدام ملحقات شحن رخيصة وغير أصلية قد يؤدي إلى تلف البطارية، أو عدم شحنها بشكل كامل.

الخطأ الثاني: استنزاف البطارية حتى النهاية

يعتقد البعض أن استنزاف البطارية حتى النهاية ثم شحنها بالكامل يساعد على إطالة عمرها. ولكن في الواقع، فإن هذا السلوك قد يؤدي إلى تلف البطارية بشكل كبير.

ولذلك، يُنصح بمحاولة إبقاء البطارية مشحونة بنسبة تتراوح بين 30 و80 بالمئة، وذلك لتقليل عدد دورات الشحن التي تخضع لها البطارية.

خاتمة:

بالالتزام بهذه النصائح البسيطة، يمكنك إطالة عمر بطارية الآيفون وتحسين أدائها.

بعض النصائح الإضافية للحفاظ على عمر بطارية الآيفون