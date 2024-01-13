تراند اليوم : أطعمة ذات اللون الوردي الطبيعي الخمسة هذه صحية للغاية وتعزز المناعة

الرياض - أميرة القحطاني - تنتشر أنواع من أطعمة ذات اللون الوردي الطبيعي لجيل الألفية في جميع أنحاء وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لسبب وجيه، وقد حان الأوان لتتعرف على أفضل خمس اختيارات لتضمينها في نظامك الغذائي، حيث أنه إذا كان هناك اتجاه غذائي واحد اجتاح العالم، فهو بالتأكيد الأطعمة الوردية لجيل الألفية، بالطبع، اللون هو الذي يلفت انتباهك أولاً، ولكن إذا تعمقت أكثر، فهذه الأطعمة مفيدة أيضًا لصحتك، لذلك، دعونا نتعرف على بعض الأطعمة الوردية التي تعود إلى جيل الألفية تقريبًا والتي لا تبدو جيدة فحسب، ولكنها مفيدة أيضًا لصحتك.

أطعمة ذات اللون الوردي الطبيعي

عصير الشمندر

لقد تناولنا جميعًا الشمندر في السلطات، أو في بعض الأحيان في العصائر، ولكن يمكن استخدام هذه الخضار المتواضعة في الكثير، هذا الطعام أغمق قليلاً من اللون الوردي الألفي ولكنه يحتوي على مستويات عالية من حمض الفوليك والليكوبين، وكذلك الأنثوسيانين، ويساعد حمض الفوليك على تكوين خلايا الدم الحمراء والبيضاء، وتحويل الكربوهيدرات إلى طاقة.

في الواقع، إنه مفيد بشكل خاص للأمهات الحوامل لحماية أطفالهن من العيوب الخلقية، علاوة على ذلك، يحمي الشمندر جسمك من الالتهابات، ويقوي آلية الدفاع في الجسم.

البطيخ

يعد البطيخ وعلى وجه الخصوص في فصل الصيف أحد أكثر الأطعمة شعبية ذات اللون الأحمر الوردي، سواء كنت ترغب في عصيرها، أو تناولها في السلطة، أو مجرد الاستمتاع بالفاكهة – فالخيار لك، فهي تحتوي على نسبة عالية من اللايكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم، وتحسين نسيج الجلد، وتعزيز صحة القلب، وحتى مكافحة الالتهابات في الجسم.

توت العليق

هذه الفاكهة لا تبدو مثالية فحسب، بل تقدم أيضًا فوائد عظيمة، في البداية، فهي منخفضة في مؤشر نسبة السكر في الدم، وتحتوي أيضًا على نسبة عالية من الألياف، كل من هذه الصفات تجعل هذا الطعام مفضلاً لفقدان الوزن، وفي الوقت نفسه، فإن عدم تناول السكر سيساعدك أيضًا في الحفاظ على مستويات الطاقة لديك تحت السيطرة، والألياف الموجودة في التوت تساعد أيضًا في عملية الهضم.

فاكهة التنين

تعد فاكهة التنين واحدة من أكثر الأطعمة الوردية شعبية في جيل الألفية، ولهذا السبب ستجدها في كل مكان على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكنها ليست جميلة فحسب، بل إنها تحتوي أيضًا على مجموعة كبيرة من المزايا التي تقدمها، نعم، تحتوي الفاكهة على كميات عالية من فيتامين ب، ج، والألياف، مما يجعلها إضافة رائعة لنظامك الغذائي.

بوميلو

هل تريد حماية جسمك من نزلات البرد والأنفلونزا وجميع أنواع الفيروسات؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فقد حان الوقت لإضافة البوميلو – وهو نوع من الجريب فروت – إلى نظامك الغذائي، هذا الطعام الوردي الألفي غني بفيتامين C، وهو ليس مفيدًا لجهاز المناعة لديك فحسب، بل يساعد أيضًا على إبطاء الشيخوخة، كما أنه يحتوي على البكتين الذي يساعد على خفض نسبة الكوليسترول، كما أنه مفيد للأمعاء

لذا، أيها السيدات والسادة، أضيفوا هذه الفواكه والخضروات إلى نظامكم الغذائي واستمتعوا بفوائدها العظيمة للصحة وتعزيز نظام المناعة لديكم.