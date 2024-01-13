تراند اليوم : أسعار الذهب اليوم السبت 13 يناير 2024

الرياض - أميرة القحطاني - استقرت أسعار الذهب داخل محلات الصاغة المصرية وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 3260 جنيه للبيع و 3350 جنيه للشراء. أسعار الذهب اليوم جاءت اليوم كالتالي: جاءت اليوم كالتالي: سعر الذهب عيار 24: تم تسجيل سعر الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة المصرية اليوم إلى 3725 جنيه للبيع و 3697 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 18: بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 2794 جنيه للبيع و 2772 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 14: وصل سعر الذهب عيار 14 اليوم إلى 2173 جنيه للبيع و 2156 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 22: تم تسجيل سعر الذهب عيار 22 اليوم إلى 3379 جنيه للبيع و 3410 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب تم تسجيل سعر الجنيه الذهب من خلال تعاملات اليوم إلى 26080 جنيه للبيع و 25880 جنيه للشراء. سعر الذهب عالميا تم تسجيل سعر الجنيه الذهب من خلال تعاملات اليوم إلى 26080 جنيه للبيع و 25880 جنيه للشراء. وصل سعر أوقية الذهب اليوم إلى 2029 دولار للبيع و 2030 دولار للشراء.

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