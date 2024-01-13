تراند اليوم : أسوأ 4 أوقات لتناول الشاي الأخضر في يوم واحد  عليك تجنبها

الرياض - أميرة القحطاني - شرب الشاي الأخضر له فوائد عديدة ولكن تناوله في الوقت الخطأ من اليوم يمكن أن يسبب الضرر، الجميع يعلم أن هذا الشاي يحتوي على عدد كبير من الفوائد التي يمكن أن تعزز الصحة العامة، ليس فقط صحتك، بل يمكنه أيضًا تحسين بشرتك وشعرك، ولذلك أصبح المفضل لدى الكثيرين، لكن عليك أن تتناوله بطريقة معينة حتى تجني فوائده.

أوقات عليك تجنب شرب الشاي الأخضر في اليوم الواحد

قبل أن تحضر لنفسك كوبًا من الشاي الأخضر، هل تعلم أن هناك عدة مرات خلال اليوم لا يجب عليك فيها شرب الشاي الأخضر؟ نعم، إذا تم تناوله في وقت معين من اليوم، فإن الشاي الأخضر يمكن أن يضر أكثر مما ينفع، لذا، امتنع عن شربه خلال هذه الأوقات الأربعة التالية:

قبل النوم

إذا كنت تعاني من مشاكل متعلقة بالنوم، فيجب عليك تجنب تناول الشاي الأخضر في وقت قريب جدًا من وقت النوم، على الرغم من أنه معروف بخصائصه المهدئة، إلا أنه لا يحفز على النوم ، وذلك لأنه يحتوي على مادة الكافيين التي قد تعطل إفراز الميلاتونين، مما يمنعك من الحصول على نوم مناسب.

أول شيء في الصباح

ربما كنت تعتقد أن تناول الشاي الأخضر على معدة فارغة يمكن أن يحفز عملية التمثيل الغذائي لديك، ولكن هذا ليس هو الحال، حيث تميل مضادات الأكسدة القوية والبوليفينول الموجودة في الشاي الأخضر إلى زيادة إنتاج حمض المعدة الذي قد يزعج معدتك.

بعد تناول الدواء مباشرة

مع أو بعد وجبات الطعام الخاصة بك

إذا كنت معتادًا على تناول أدويتك بكوب من الشاي الأخضر، فيجب عليك التوقف، ذلك أن تناول الشاي الأخضر مع أو بعد تناول الحبوب مباشرة يمكن أن يكون ضارًا، يمكن أن تتفاعل المواد الكيميائية الموجودة في أدويتك مع الشاي الأخضر مما قد يؤدي إلى الحموضة، لذلك، يُنصح دائمًا بتناول حبوبك مع الماء العادي فقط.

الشاي الأخضر يحسن عملية الهضم، ولكن إذا كنت تشرب الشاي الأخضر مع وجبتك أو بعدها بوقت قصير، فقد يقلل ذلك من امتصاص العناصر الغذائية من الوجبة، وهذا يمكن أن يخلق نقصًا في العناصر الغذائية على المدى الطويل، وبالتالي، لا ينصح به، وحاول الحفاظ على فجوة لا تقل عن ساعة بين وجبتك والشاي الأخضر.

يُقترح في كثير من الأحيان ألا تتجاوز ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر في اليوم لأنه قد يؤدي إلى الجفاف، علاوة على ذلك، فإن الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي أيضًا إلى طرد بعض العناصر الغذائية الأساسية من الجسم، لذلك، حتى في حالة الشاي الأخضر، فإن الاعتدال هو المفتاح.