موعد مباراة مصر وموزمبيق في كأس الأمم الأفريقية 2024 والقنوات المفتوحة الناقلة

الرياض - أميرة القحطاني - تنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار يوم 13 يناير 2024، وستشهد الجولة الأولى من البطولة مواجهة نارية بين منتخب مصر ومنتخب موزمبيق.

ويدخل منتخب مصر البطولة بطموح كبير في تحقيق اللقب الثامن له في تاريخ البطولة، خاصة بعد خسارته النهائي في النسخة الماضية أمام السنغال، ويضم منتخب مصر في صفوفه مجموعة من اللاعبين المميزين على رأسهم محمد صلاح، ومحمد النني، ومحمود تريزيجيه، حيث ضمت قائمة منتخب مصر لبطولة أفريقيا 27 لاعب:

حراسة المرمى: محمد الشناوى – أحمد الشناوى – محمد أبو جبل – محمد صبحى

محمد الشناوى – أحمد الشناوى – محمد أبو جبل – محمد صبحى الدفاع: أحمد حجازى – محمد عبد المنعم – على جبر – ياسر إبراهيم – أحمد سامى – محمد هانى – عمر كمال عبد الواحد – أحمد فتوح – محمد حمدى

أحمد حجازى – محمد عبد المنعم – على جبر – ياسر إبراهيم – أحمد سامى – محمد هانى – عمر كمال عبد الواحد – أحمد فتوح – محمد حمدى خط الوسط: حمدى فتحى – إمام عاشور – محمد الننى – مروان عطية – أحمد السيد زيزو – مهند لاشين- محمود حمادة

حمدى فتحى – إمام عاشور – محمد الننى – مروان عطية – أحمد السيد زيزو – مهند لاشين- محمود حمادة الهجوم: محمد صلاح – مصطفى فتحى – محمود تريزيجيه- عمر مرموش – مصطفى محمد – محمود كهربا – أحمد حسن كوكا.

أما منتخب موزمبيق، فيسعى لتحقيق مفاجأة في البطولة، ويضم في صفوفه مجموعة من اللاعبين المميزين على رأسهم جيرسون، وجوستافو، وفرانسيل.

موعد مباراة مصر وموزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2024

ستقام مباراة مصر وموزمبيق يوم الأحد 14 يناير 2024، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب فيليكس أوفوى بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق

تنقل مباراة مصر وموزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2024، عبر قنوات بي إن سبورت الرياضية الناقل الحصري للبطولة، كما يمكن متابعة المباراة عبر القنوات المفتوحة التالية:

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز الجزائرية الأرضية Programme National Algeria نايل سات 11680 عمودي 27500 Sportdigital أسترا سات 19 11185 عمودي 22000 تيلي تشاد النايل سات 12015 أفقي 27500

حكم مباراة مصر وموزمبيق

فقد اسند الاتحاد الأفريقي لقاء مصر وموزمبيق بالجولة الأولى من منافسات أمم أفريقيا 2023، إلى الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا.

مجموعة المنتخب المصري

يقع المنتخب المصري ضمن المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات “مصر – موزمبيق – منتخب الرأس الأخضر – منتخب غانا” ويأتي جدول مباريات منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية كالتالي: