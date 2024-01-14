تراند اليوم : تسريبات جديدة تكشف عن شاشة Samsung Galaxy S24 Ultra المسطحة والتصميم الأنيق

الرياض - أميرة القحطاني - تستعد سامسونج للطرح العالمي الأول لسلسلة Galaxy S24 في 17 فبراير، حيث سيتم تقديم الحدث في حدث Galaxy Unpacked في الولايات المتحدة، وبعد إلقاء نظرة خاطفة سابقة على التصميم الجديد للشاشة المسطحة، ظهر الآن تسريب فيديو جديد لجهاز Galaxy S24 Ultra عبر الإنترنت، حيث كشف عن شاشته الأمامية في لقطة مقربة، مما يشير إلى أنها مسطحة ومستطيلة أكثر من الشاشات المنحنية السابقة.

Galaxy S24 Ultra

شاشة مسطحة

على الرغم من المظهر الجذاب الذي تتمتع به سلسلة Galaxy S، إلا أن الشاشات منحنية، تميل إلى الكسر وتكون حساسة لللمسات غير المقصودة، وقد يكون تركيب واقيات الشاشة أمرًا مملاً، وفي نهاية المطاف، سيكون هناك علامات تجارية مشاركة في ثورة الشاشات المسطحة هذه غير سامسونج، حيث أنه مع اعتماد سلسلة Pixel من Google للتصميم المسطح أيضًا، فإن شركات تصنيع الهواتف الذكية الصينية مثل Vivo وOppo وOnePlus ستتجه في الغالب في اتجاه الشاشة المنحنية.

وعلى العكس من ذلك، فإن شركات مثل Honor وXiaomi تتخطى الحدود بشاشات منحنية رباعية، تشتمل هذه الشاشات على جزء علوي وسفلي منحني بالإضافة إلى جوانب منحنية، مما يعطي انطباعًا بوجود شلال، ويبدو أن سامسونج تعطي الأولوية للفائدة والتطبيق العملي على المظهر الجمالي للشاشة المنحنية بشاشتها المسطحة والحواف الرفيعة، وبالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يعطون الأولوية للمنفعة فوق الشكل، قد يكون هذا تعديلًا مرحبًا به.

تسريبات Galaxy S24 Ultra والمواصفات المتوقعة