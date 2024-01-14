تراند اليوم : تسريبات جديدة تكشف عن شاشة Samsung Galaxy S24 Ultra المسطحة والتصميم الأنيق

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الرياض - أميرة القحطاني - تستعد سامسونج للطرح العالمي الأول لسلسلة Galaxy S24 في 17 فبراير، حيث سيتم تقديم الحدث في حدث Galaxy Unpacked في الولايات المتحدة، وبعد إلقاء نظرة خاطفة سابقة على التصميم الجديد للشاشة المسطحة، ظهر الآن تسريب فيديو جديد لجهاز Galaxy S24 Ultra عبر الإنترنت، حيث كشف عن شاشته الأمامية في لقطة مقربة، مما يشير إلى أنها مسطحة ومستطيلة أكثر من الشاشات المنحنية السابقة.
Galaxy S24 Ultra
شاشة مسطحة
على الرغم من المظهر الجذاب الذي تتمتع به سلسلة Galaxy S، إلا أن الشاشات منحنية، تميل إلى الكسر وتكون حساسة لللمسات غير المقصودة، وقد يكون تركيب واقيات الشاشة أمرًا مملاً، وفي نهاية المطاف، سيكون هناك علامات تجارية مشاركة في ثورة الشاشات المسطحة هذه غير سامسونج، حيث أنه مع اعتماد سلسلة Pixel من Google للتصميم المسطح أيضًا، فإن شركات تصنيع الهواتف الذكية الصينية مثل Vivo وOppo وOnePlus ستتجه في الغالب في اتجاه الشاشة المنحنية.
وعلى العكس من ذلك، فإن شركات مثل Honor وXiaomi تتخطى الحدود بشاشات منحنية رباعية، تشتمل هذه الشاشات على جزء علوي وسفلي منحني بالإضافة إلى جوانب منحنية، مما يعطي انطباعًا بوجود شلال، ويبدو أن سامسونج تعطي الأولوية للفائدة والتطبيق العملي على المظهر الجمالي للشاشة المنحنية بشاشتها المسطحة والحواف الرفيعة، وبالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يعطون الأولوية للمنفعة فوق الشكل، قد يكون هذا تعديلًا مرحبًا به.
تسريبات Galaxy S24 Ultra والمواصفات المتوقعة
- من المتوقع أن يتميزهاتف Galaxy S24 Ultra بشاشة QHD + Dynamic AMOLED 2X مقاس 6.8 بوصة بدقة حادة تبلغ 3120 × 1440 بكسل ومعدل تحديث سلس يبلغ 120 هرتز.
- تشتمل مكوناته الداخلية على وحدة المعالجة المركزية Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 مع ما يصل إلى ثلاثة معدلات مختلفة للساعة، ومساحة تخزين تتراوح بين 256 جيجابايت إلى 1 تيرابايت، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) تبلغ 12 جيجابايت.
- ترتيب الكاميراالرباعية يتكون من عدسة واسعة الزاوية بدقة 200 ميجابكسل، وعدستين مقربة (50 ميجابكسل و10 ميجابكسل)، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل معروضة ضمن قسم كاميرات الجهاز ، ويُزعم أيضًا أنه يدعم تقريب رقمي يصل إلى 100x، وهو أمر جدير بالملاحظة.
- سيتم تجهيز Galaxy S24 Ultra ببطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع.
- يوفر مجموعة متنوعة من خيارات الاتصال، مثل USB-C وBluetooth 5.3 وWi-Fi 7 وNFC وتقنيات UWB.
- من المتوقع أن يكون متاحًا في مجموعة من ألوان التيتانيوم.
- من المرجح أن يأتي هاتف Galaxy S24 Ultra مزودًا ببرنامج One UI 6.1 المستند إلى Android 14، وإلى جانب ذلك، تشير الشائعات إلى أن الشركة تخطط لتمديد دعم تحديث برامج سلسلة Galaxy S24 إلى سبع سنوات.
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