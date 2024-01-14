تراند اليوم : شركة أسواق عبد العزيز تعلن عن فرص عمل لجميع المؤهلات.. بادر بالتقديم

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة أسواق عبد العزيز من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، للعمل فورًا بفروع الشركة بالقليوبية، برواتب مجزية وتأمينات، ونتطرق الآن إلى تفاصيل وشروط الوظائف وكيفية التقديم عليها، كالتالي:

وظائف شركة أسواق عبد العزيز

مطلوب موظفين سيلز داخلي.

مطلوب موظفين سيلز خارجي.

مطلوب موظفين كنترول.

مطلوب مندوبين تسليم خارجي.

مطلوب عمال مخازن.

مطلوب كاشير.

مطلوب أفراد امن.

مطلوب عمال خدمات.

الشروط والمزايا

تعلن الشركة بان الوظائف متاحة لجميع المؤهلات، ويشترط التفرغ التام، وان لا يزيد السن عن 40 سنة، ولا يشترط خبرة، وتقديم موقف واضح من التجنيد، وتوفر الشركة رواتب مجزية واجازات سنوية، وسكن للمغتربين، بالإضافة إلى تأمينات طبية واجتماعية.

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كيفية التقديم على وظائف شركة أسواق عبد العزيز

للراغبين في التقديم على الوظائف يرجى التسجيل على الرابط التالي “وظائف أسواق عبد العزيز“، ثم الحضور مباشرة إلى ملتقى التوظيف بالعنوان التالي: مركز شباب 15 مايو بالقليوبية، وذلك يوم السبت الموافق 20 يناير 2024.