تراند اليوم : طرق سداد المخالفات المرورية في مصر وخطوات الدفع الإلكتروني

الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت النيابة العامة المصرية عن عددٍ من طرق سداد المخالفات المرورية في مصر، وذلك في إطار سعيها لتوفير الوقت والمجهود على المواطنين، وتسهيل الإجراءات عليهم. وتتنوع طرق دفع المخالفات المرورية في مصر بين الدفع الإلكتروني والدفع النقدي، وفيما يلي نوضح لكم كافة الطرق المتاحة.

طرق سداد المخالفات المرورية في مصر 2024

الدفع الإلكتروني من خلال موقع النيابة العامة

يمكن دفع المخالفات المرورية إلكترونيًا من خلال موقع النيابة العامة على الإنترنت، وذلك باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة، مثل بطاقات الائتمان أو خدمة فوري، وتتمثل خطوات الدفع الإلكتروني كالتالي:

الدخول إلى موقع النيابة العامة الإلكتروني على شبكة الإنترنت. النقر على أيقونة “خدمات المرور”. اختيار “الدفع”. تحديد نوع المخالفة (رخصة قيادة أو رخصة سير). إدخال البيانات المطلوبة، مثل رقم اللوحة أو رقم الرخصة. اختيار وسيلة الدفع. إدخال بيانات وسيلة الدفع. الضغط على “تأكيد”.

سداد المخالفات المرورية من خلال تطبيق مخالفاتي

يمكن أيضًا دفع المخالفات المرورية إلكترونيًا من خلال تطبيق “مخالفاتي” الذي يمكن تحميله من متجر التطبيقات على الهاتف المحمول، وخطوات الدفع من خلال التطبيق كالتالي:

تحميل تطبيق “مخالفاتي” على الهاتف المحمول. فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي. اختيار نوع المخالفة (رخصة قيادة أو رخصة سير). إدخال البيانات المطلوبة، مثل رقم اللوحة أو رقم الرخصة. اختيار وسيلة الدفع. إدخال بيانات وسيلة الدفع. الضغط على “دفع”.

الدفع الإلكتروني من خلال مكاتب البريد

أتاحت الحكومة المصرية أيضًا إمكانية دفع المخالفات المرورية من خلال مكاتب البريد، وذلك من خلال تقديم البطاقة الشخصية ورخصة السيارة للكشف عن المخالفات، وإبلاغك بالقيمة مستحقة الدفع.

الدفع الإلكتروني من خلال فودافون كاش

أتاحت وزارة الداخلية المصرية إمكانية دفع المخالفات المرورية من خلال محفظة فودافون كاش، وذلك باستخدام الكود *9*10# واختيار دفع فاتورة المخالفات المرورية.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

قبل سداد المخالفات المرورية، يجب الاستعلام عن المخالفات المرورية لرخصة القيادة أو رخصة سير السيارة، وذلك من خلال أحد الطرق التالية:

الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال موقع النيابة العامة

خطوات الاستعلام كالتالي:

الدخول إلى موقع النيابة العامة على الإنترنت. النقر على أيقونة “خدمات المرور”. اختيار “الاستعلامات”. اختيار نوع المخالفة (رخصة قيادة أو رخصة سير). إدخال البيانات المطلوبة، مثل رقم اللوحة أو رقم الرخصة. الضغط على “عرض”.

الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال تطبيق مخالفاتي

خطوات الاستعلام كالتالي: