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الرياض - أميرة القحطاني - قدمت العلامة التجارية Redmi مؤخرًا مجموعة جديدة من الأجهزة على مستوى العالم، بما في ذلك سلسلة Note 13 Pro 5G، وسلسلة Note 13 4G، وRedmi Watch 4، و Redmi Buds 5 Pro، وإضافة إلى هذا المزيج، يأتي هاتف Redmi Note 13 5G الصديق للميزانية، والذي يقدم حزمة أجهزة جذابة، فلنلقِ نظرة على مواصفات هذا الهاتف والتسعير والتوافر.
Redmi Note 13 5G
مواصفات Redmi Note 13 5G
التسعير والتوافر
يتوفر هاتف Redmi Note 13 5G باللون الأسود الجرافيتي، والأبيض المحيطي، والأبيض القطبي الشمالي، بسعر يبدأ من سعر التجزئة المقترح وهو 229 دولارًا أمريكيًا، مما يجعله خيارًا مقنعًا للمستخدمين الذين يبحثون عن جهاز ميسور التكلفة وغني بالميزات.
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : رسميًا إطلاق Redmi Note 13 5G الصديق للميزانية عالميًا مع كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل والمزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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