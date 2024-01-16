تراند اليوم : أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

الرياض - أميرة القحطاني - استقرت أسعار الذهب داخل محلات الصاغة المصرية وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 3360 جنيه للبيع و 3330 جنيه للشراء. أسعار الذهب اليوم تم تسجيلها اليوم كالتالي: تم تسجيلها اليوم كالتالي: سعر الذهب عيار 22: وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم إلى 3520 جنيه للبيع و 3488.5 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 24: تم تسجل سعر الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة المصرية اليوم إلى 3840 جنيه للبيع و 3805.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 18: بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 2880 جنيه للبيع و 2854.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 14: وصل سعر الذهب عيار 14 اليوم إلى 2240 جنيه للبيع و 2220 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 12: سعر الذهب عيار 12: بلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم نحو 1920 جنيه للبيع و 1902.75 جنيه للشراء. سع ر الذهب عيار 9: بلغ سعره اليوم نحو 1440 جنيه للبيع و 1427.25 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب تم تسجيل سعر الجنيه الذهب من خلال تعاملات اليوم إلى 26880 جنيه للبيع و 26640 جنيه للشراء. سعر الذهب عالميا وصل سعر أوقية الذهب اليوم إلى 2044 دولار للبيع و 2043 دولار للشراء.

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