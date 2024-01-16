تراند اليوم : بعد 4 سنوات زواج .. السبب الحقيقي لانفصال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

الرياض - أميرة القحطاني - بعد ساعات من احتفال الفنانة المتألقة ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها، أعلنت النجمة طلاقها من الفنان الشاب أحمد العوضي، على الرغم من توجيهه رسالة رومانسية لها، حيث نشرت ياسمين عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: «تم الطلاق

الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير»، وخالفت جميع التوقعات بعد إعلان هذا الخبر الصادم، فقد احتفظت بصورها مع العوضي ولم تقم بحذفها، فيما انهالت عليها آلاف التعليقات من عشاقها ومتابعيها معبرين عن حزنهم الشديد لهذا الخبر الصادم، من

جانبه فقد أكد العوضي الخبر عبر منشور له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كما احتفظ أيضًا بصور احتفاله بعيد ميلاد زوجته السابقة، ونوضح في السطور التالية السبب الحقيقي لانفصال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي،

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السبب الحقيقي لانفصال ياسمين عبدالعزيز

يعد انفصال أي زوجين حدث غير سعيد، إلا أنه لابد أن يكون ناتج عن سبب أو عدد من الأسباب، ويهتم الملايين من عشاق الفنانين بالتعرف على أخبارهم الشخصية على الرغم من أن أغلبهم يفضل أن تكون حياته الخاصة غير متداولة عبر وسائل الإعلام والسوشيال

ميديا، وهذا ما حدث بالفعل بعد انفصال ياسمين عبدالعزيز عن الفنان أحمد العوضي، فلم يكتفي بعض المتابعين بإعلان الخبر بشكل رسمي، لكنهم حرصوا عن البحث عن أسباب الطلاق، واجتهد البعض في هذا الأمر، فأرجعه بعضهم لنبؤة خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف،

فيما رأي آخرين أن إصرار ياسمين عبد العزيز على عدم الانجاب يعد السبب الرئيسي للانفصال، أما السبب الأبرز الذي نشرة البعض أن الغيرة الفنية هي سبب هذا القرار، خاصة بعد أن سطع نجم العوضي في أكثر من عمل كان آخرهم فيلم «الاسكندراني»، الذي أخرجه خالد يوسف، وبمشاركة كوكبة من ألمع نجوم الفن.

مشوار النجمة ياسمين عبدالعزيز

احتفلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز اليوم بعيد ميلاها الـ44، حيث ولدت في 16 يناير 1980م، وبدأت مشوارها وعمرها 12 عامًا بتقديم بعض الإعلانات، واتجهت للتمثيل بمسلسل «امرأة من زمن الحب»، وتوالت أعمالها الفنية التي تنوعت ما بين سينمائية ومسرحية ودرامية، حتى أنها أصبحت من أشهر نجمات الشباك، ومن أبرز أعمالها المسرحية «رد قرضي» عام 1999م، و«كده اوكيه» عام 2003م، ومن أعمالها السينمائية المتعددة رشة جريئة وقلب جريء وصايع بحر وفرحان ملازم آدم وحريم كريم وزكي شان والرهينة وحاحا وتفاحة وثمن دستة اشرار وعصابة الدكتور عمر، والثلاثة يشتغلونها وغيرها، وتألقت أيضًا ياسمين في الدراما بعدد من المسلسلات مثل امرأة من زمن الحب والرقص على سلالم متحركة واللي مالوش كبير وضرب نار وهربانة منها وغيرها.