تراند اليوم : ماذا تعرف عن زيت البرتقال العطري.. 13 فائدة مذهلة

الرياض - أميرة القحطاني - يمكن أن تعزى الفوائد الصحية لـ زيت البرتقال العطري إلى خصائصه كمضاد للالتهابات، ومضاد للاكتئاب، ومضاد للتشنج، ومطهر، ومثير للشهوة الجنسية، وطارد للريح، ومدر للبول، ومنشط، ومهدئ، ومادة مدر للبول، فلنلقِ نظرة في هذه المقالة على استخداماته المختلفة وطرق تركيبه واستخلاصه، وفوائده الصحية، تابع القراءة لمزيد من التفاصيل.

زيت البرتقال العطري

استخدامات زيت البرتقال العطري

وله عدة استخدامات، منزلية وصناعية وطبية:

منزليًا فيمكن استخدامه لإضافة نكهة البرتقال إلى المشروبات والحلويات واللحوم الحلوة.

صناعيًا يمكن استخدامه في الصابون، ومستحضرات الجسم، والكريمات، وتطبيقات مكافحة الشيخوخة، ورفع التجاعيد، وكمركز للمشروبات الغازية، ومعطرات الغرف، والبخاخات، ومزيلات العرق، والبسكويت، والشوكولاتة، والحلويات ، ومواد المخابز.

كيفية تركيب زيت البرتقال العطري واستخلاصه

يمكن الحصول على هذا الزيت العطري من قشور البرتقال الحلو بالضغط البارد، والسائل الذي يأتي في عبوات داخل مركز المشروبات الغازية بنكهة البرتقال قد يتكون في بعض الأحيان من هذا الزيت، المكونات الرئيسية لهذا الزيت قد تكون ألفا بينين، سيترونيلول، جيرانيول، سابينين، ميرسين، ليمونين، لينالول، ونيرال.

الفوائد الصحية لـ زيت البرتقال العطري

نحن جميعًا على دراية باستخداماته التجارية والصناعية، والآن دعونا نستكشف بعض الفوائد الصحية التي قد يوفرها زيت البرتقال الأساسي لأولئك الذين يستهلكونه بانتظام:

قد يعالج التشنجات

قد تؤدي التشنجات إلى العديد من المشاكل المزعجة أو الخطيرة بما في ذلك السعال المستمر، والتشنجات، وتشنجات العضلات، والإسهال، ولتجنب هذه التأثيرات، يجب معالجة التشنجات مبكرًا أو منعها تمامًا، ويمكن القيام بذلك بمساعدة زيت البرتقال العطري، والذي قد يريح التشنجات العضلية والعصبية.

قد يكون له تأثير مهدئ

عندما تحتاج إلى الاسترخاء بعد يوم شاق في العمل أو إذا كنت تعاني من الالتهاب، فابحث عن مهدئ طبيعي قد يساعدك على الاسترخاء، قد تكون المهدئات أو الأدوية الاصطناعية المتوفرة في السوق في الغالب عبارة عن مهدئات تعتمد على المخدرات أو الأشكال الاصطناعية الأخرى، وقد تؤدي هذه، على المدى الطويل، إلى إلحاق أضرار جسيمة بالقلب والأعضاء الداخلية المختلفة، قد يكون من الأفضل استخدام مهدئ طبيعي مثل زيت البرتقال الأساسي.

كما أنه قد يخفف من القلق والغضب والاكتئاب وبعض الالتهابات الجسدية، تؤكد دراسة مذكورة في مجلة التقدم في علم الأدوية النفسية العصبية والطب النفسي البيولوجي التأثير المشابه لمزيل القلق لهذا الزيت.

قد يكون له خصائص مثير للشهوة الجنسية

قد يكون للزيت العطري البرتقالي خصائص مثيرة للشهوة الجنسية خفيفة، الاستخدام المنهجي والمنتظم قد يعالج مشاكل مثل البرود الجنسي، ومشاكل الانتصاب، والعجز الجنسي، وفقدان الاهتمام بالجنس، وانخفاض الرغبة الجنسية.

قد يخفف الالتهاب

قد يوفر زيت البرتقال العطري راحة سريعة وفعالة من الالتهابات، سواء كانت داخلية أو خارجية، بغض النظر عن السبب، سواء كان ذلك الإفراط في تناول التوابل ، أو الحمى ، أو الالتهابات، أو أحد الآثار الجانبية للمضادات الحيوية، أو الغازات، أو تناول مواد سامة أو مخدرات، فإن زيت البرتقال العطري قد يقلل من التهيج والألم.

قد يكون بمثابة مدر للبول

قد يعزز زيت البرتقال العطري الإفرازات من جميع الغدد المناسبة بما في ذلك الغدد الصماء والخارجية، لذلك، يمكن استخدامه في كثير من الأحيان لتنظيم الدورة الشهرية والرضاعة، وإفراز العصارات الهضمية، والصفراء، والهرمونات، والإنزيمات.

قد يمنع العدوى

أينما كان هناك قطع أو تآكل، هناك دائمًا احتمال أن يصبح الجرح متعفنًا بسبب عدوى بكتيرية، قد يكون هذا أكثر احتمالاً عندما يكون الجرح ناتجًا عن جسم حديدي لأنه قد تظل هناك فرصة للإصابة بجراثيم الكزاز، يمكن أن يساعد زيت البرتقال الأساسي الأشخاص على تجنب الالتهابات الفطرية الإنتانية والكزاز لأنها قد تمنع نمو الميكروبات وتطهر الجروح.

هناك دراسة أجراها الدكتور ستيفن ريك وآخرون، في جامعة أركنساس، قد تلقي الضوء على الخصائص المضادة للمكورات العنقودية الموجودة في زيت البرتقال العطري.

قد يخفف من الاكتئاب

قد تذكرك رائحة زيت البرتقال العطري بلحظات سعيدة وتجلب أفكارًا ممتعة إلى ذهنك، ولهذا السبب ربما تم استخدام هذا الزيت بشكل متكرر في العلاج بالروائح ، يمكن أن يخلق شعورًا بالسعادة والاسترخاء ويعمل على تحسين الحالة المزاجية، وهو ما قد يكون مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب أو القلق المزمن.

تشير الأبحاث المنشورة في مجلة Advanced Biomedical Research إلى أن زيت البرتقال العطري الطبيعي قد يساعد في تقليل معدل النبض والكورتيزول اللعابي الذي يتم إفرازه عندما يكون الشخص في حالة من القلق.

قد يحفز التبول

قد يعزز زيت البرتقال الأساسي التبول، مما يمكن أن يزيل السموم مثل حمض البوليك والصفراء والأملاح الزائدة والملوثات والماء الزائد في البول، التبول قد يزيد الشهية ويعزز عملية الهضم، وقد يساهم في فقدان الدهون، مما قد يجعله مفيدًا للقلب أيضًا.

قد يكون بمثابة منشط

قد تكون علاقة المنشط بالجسم مشابهة تمامًا لإصلاح السيارة وصيانتها، قد يعمل المنشط على تنشيط كل نظام يعمل في جميع أنحاء الجسم، ويحافظ على نظام التمثيل الغذائي في الشكل المناسب ويعزز المناعة.

قد يكون لها خصائص طارد للريح

كونه طاردًا للريح يعني كونه عاملاً قد يساعد في إزالة الغازات الزائدة من الأمعاء، يتشكل الغاز في الأمعاء ويتحرك للأعلى وقد يؤدي إلى ألم في الصدر وعسر الهضم وعدم الراحة.

كما يمكن أن يسبب ارتفاعًا في ضغط الدم، ويؤثر سلبًا على صحة القلب، ويسبب آلامًا حادة في المعدة، قد يعالج زيت البرتقال الأساسي العديد من هذه المشاكل، لأنه يمكن أن يريح عضلات البطن والشرج، وبالتالي يسمح للغازات بالخروج، علاوة على ذلك، قد لا يسمح بتكوين غاز إضافي.

قد يحسن الوظيفة الإدراكية

تشير دراسة إلى أن العلاج العطري باستخدام زيت البرتقال الأساسي قد يساعد في تحسين الوظيفة الإدراكية، خاصة لدى مرضى الزهايمر.

قد يكون لها خصائص مبيدة للحشرات

تشير الأبحاث إلى أن زيت البرتقال العطري الأساسي قد يكون فعالاً ضد يرقات وعذارى الذبابة المنزلية وقد يساعد في القضاء على الذباب المنزلي.

فوائد أخرى

قد يكون بمثابة مزيل للسموم، ويعزز المناعة، ويعالج الإمساك وعسر الهضم، وقد يكون مفيدًا جدًا للحفاظ على بشرة صحية وناعمة وبراقة ، ويمكن أن يساعد أيضًا في علاج حب الشباب والتهاب الجلد.

تحذير: قد يعرض زيت البرتقال الأساسي سمية ضوئية، قد يكون طعمه مرًا، وإذا تم تناوله بكميات كبيرة قد يؤدي إلى القيء والغثيان وفقدان الشهية، قد يُنصح الأشخاص ذوي البشرة الحساسة بتخفيف الزيت باستخدام زيت ناقل مثل زيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا لتطبيق موضعي آمن.

المزج: كونه زيتًا حمضيًا، فقد يمتزج جيدًا مع زيوت الحمضيات الأساسية الأخرى، مثل الزيوت الأساسية من القرفة والقرنفل واللبان والزنجبيل والفلفل الأسود وخشب الصندل، ونجيل الهند .