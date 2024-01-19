تراند اليوم : نجم كوت ديفوار على أعتاب ليفربول في الميركاتو الصيفي

الرياض - أميرة القحطاني - وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإنجليزية، يبحث نادي ليفربول الإنجليزي عن فرصة لتدعيم صفوفه بلاعب منتخب كوت ديفوار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في ظل تصدره لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليج” برصيد 45 نقطة.

وأفادت شبكة ليفربول إيكو الإنجليزية أن اللاعب عثمان دياموندي، مدافع منتخب كوت ديفوار ونادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، يعتبر من بين الأسماء المرشحة بقوة للانضمام للفريق الإنجليزي في الصيف.

ومن المقرر أن تُعوِّض هذه الصفقة رحيل جويل ماتيب الذي سينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، في الوقت الذي يواصل فيه ليفربول متابعة العديد من اللاعبين بهدف تقوية خط دفاعه في الموسم المقبل، ويأتي اللاعب الإيفواري على رأس قائمة أولويات النادي في هذا الصدد.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023/ 2024 برصيد 45 نقطة، حيث لعب 20 مباراة حقق الفوز في 13 منها، وتعادل في 6 مباريات، بينما خسر في مباراة واحدة، وله 43 هدفًا، وعليه 18 هدفًا، بفارق أهداف 25 هدفًا، ويأتي مانشستر سيتي في الوصافة برصيد 43 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن الريدز، حيث لعب 20 مباراة أيضًا، حقق الفوز في 13 منها، وتعادل في 4 مباريات، بينما خسر في 3 مباريات، له 48 هدفًا، وعليه 23 هدفًا، بفارق أهداف 25 هدفًا.