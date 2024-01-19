تراند اليوم : أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 يناير

الرياض - أميرة القحطاني - ارتفع سعر الذهب داخل محلات الصاغة المصرية وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 3555جنيه للبيع و 3505 جنيه للشراء. أسعار الذهب اليوم جاءت اليوم كالتالي: جاءت اليوم كالتالي: سعر الذهب عيار 24: تم تسجيل سعر الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة اليوم إلى 4062.75 جنيه للبيع و 4005.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 22: وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم إلى 3724.25 جنيه للبيع و 3672 جنيه للشراء. سعار الذهب عيار 18: بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 3047.25 جنيه للبيع و 3004.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 14: وصل سعر الذهب عيار 14 اليوم إلى 2370 جنيه للبيع و 2002.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 12: بلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم نحو 2031.5 جنيه للبيع و 2002.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 9: سعر الذهب عيار 9: بلغ سعر الذهب عيار 9 اليوم نحو 1523.5 جنيه للبيع و 1502.25 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب تم تسجيل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 28440 جنيه للبيع و 28040 جنيه للشراء. سعر الذهب عالميا بلغ سعر أوقية الذهب اليوم نحو 2022 دولار للبيع و 2021 دولار للشراء.

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