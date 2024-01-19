الرياض - أميرة القحطاني - قد ينتج انسداد الشرايين عن طريق تراكم بعض المواد الدهنية في الشرايين والتي قد تصل إلى القلب أو الدماغ وهذا يمنع وصول الدم لهم مما يسبب أضرار جسمية وتجعل الأعضاء تعمل بشكل غير صحيح. أسباب انسداد الشرايين يوجد كثير من الأسباب ومنها: التدخين بشكل مفرط.

زيادة الوزن.

عدم ممارسة الرياضة.

تناول أطعمة غنية بالدهون.

حدوث ارتفاع في الكوليسترول.

حدوث ارتفاع في ضغط الدم.

وجود التهابات في المفاصل. أعراض انسداد الشرايين يوجد كثير من الأسباب ومنها: من الأعراض: حدوث ضيق في التنفس. حدوث دوخة وضعف. حدوث ذبحة صدرية. حدوث فقدان للشهية والشعور بالغثيان. حدوث ألم في الساق. وجود القلق والخفقان. علاج انسداد الشرايين تساعد الحلبة على علاج انسداد الشرايين وأيضا تعمل على خفض ضغط الدم المرتفع وخفض الكوليسترول والدهون في الجسم.

كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : تعرف على أسباب انسداد الشرايين والعلاج المناسب لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.