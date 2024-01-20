تراند اليوم : “قلق في إنجلترا بسبب محمد صلاح”.. هكذا تحدثت الصحف الإنجليزية عن إصابة فخر العرب

الرياض - أميرة القحطاني - أبرزت الصحف الإنجليزية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 19 يناير الجاري، إصابة محمد صلاح، جناح ليفربول، خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023 أمام غانا.

وقد تعرض صلاح للإصابة في الشوط الأول من المباراة، حيث لم يتمكن من استكمالها، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما بين المنتخبين.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” بأن صلاح كاد أن يبكي بعد الإصابة في تعادل مصر 2-2 مع غانا، معبرة عن تأسف مشجعي ليفربول إزاء تعرضه للإصابة.

وأشارت إلى أن صلاح كبح دموعه عندما تم استبداله في نهاية الشوط الأول، وأن مدرب ليفربول يورجن كلوب يأمل الآن أن تكون الإصابة غير خطيرة.

وأشارت صحيفة “جارديان” إلى أن صلاح تعرض لإصابة في أوتار الركبة خلال تعادل مصر مع غانا في كأس الأمم الإفريقية.

وتابعت قائلة إن مشجعي مصر وليفربول ينتظرون بقلق لمعرفة مدى خطورة الإصابة، بينما علقت على انفعال صلاح خلال المباراة وقبل خروجه مصابًا.

كما نقلت صحيفة “تليجراف” عن سقوط صلاح مكتئبا على الأرض بسبب إصابة عضلية واضحة، وعن استبداله في المباراة.

ونشرت تصريحات روي فيتوريا مدرب منتخب مصر حول إصابة صلاح، وعبر عن أمله في أن لا تكون الإصابة خطيرة.

وقالت صحيفة “ميرور” أن محمد صلاح اضطر لمغادرة الملعب بسبب إصابته في كأس الأمم الأفريقية، وهو ما يثير قلق نادي ليفربول في سباقهم نحو اللقب.

وأضافت الصحيفة أن روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، قام بتبديل صلاح قبل نهاية الشوط الأول أمام غانا بسبب الإصابة.

وأشارت أيضًا إلى أن صلاح تعرض لإصابة في أوتار الركبة وخرج من الملعب في الشوط الأول، ما دفع زملاؤه للتعبير عن قلقهم، في حين يأمل منتخب مصر في عودته للمشاركة في المباراة الثالثة والأخيرة أمام الرأس الأخضر.

وأفادت صحيفة “مترو” أن نادي ليفربول يعبر عن قلقه بشأن لياقة صلاح بعد إصابته في كأس الأمم الأفريقية، حيث سقط الجناح المتألق دون أن يكون أحد حوله وأبدى حالة ذهول واضحة.

وأكدت أن جماهير ليفربول تصلي من أجل سلامة صلاح وتتمنى عدم تعرضه لإصابة خطيرة خلال سعيهم نحو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت شبكة “سكاي سبورتس” إلى أن خروج صلاح بسبب الإصابة يعتبر ضربة قوية لمنتخب مصر.

وذكرت صحيفة “ذا صن” أن صلاح تعرض للإصابة أثناء تعادل منتخب مصر 2-2 مع غانا في كأس الأمم الأفريقية 2023، حيث أظهر صلاح تحملًا عند مغادرته الملعب وهو يشد أوتار ركبته، ويعبر مشجعو ليفربول عن مخاوفهم من تفاقم الوضع. وأضافت الصحيفة أن فيتوريا أعرب عن أمله في أن لا تكون الإصابة خطيرة.