تراند اليوم : الأطعمة التي تهدد صحة الكبد.. تجنبها فورًا

الرياض - أميرة القحطاني - الكبد هو أحد أهم أعضاء الجسم، فهو مسؤول عن العديد من الوظائف الحيوية، مثل “إزالة السموم من الجسم – تصنيع البروتينات – تخزين الطاقة – هضم الطعام، كما يساعد على تحويل الدهون إلى طاقة ومحاربة الالتهابات والحفاظ على مستوى السكر في الدم،

لذلك، من المهم الحفاظ على صحة الكبد عن طريق اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، حيث قد تتسبب بعض الأطعمة بتأثيرات سلبية على صحة الكبد مما يشكل خطورة على مختلف أجزاء الجسم، ونقدم فيما يلي بعض الأطعمة الضارة لصحة الكبد والتي يجب تجنبها، وتشمل هذه الأطعمة ما يلي:

الأطعمة الضارة لصحة الكبد

الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والدهون المتحولة

تؤدي الدهون المشبعة والدهون المتحولة إلى زيادة تراكم الدهون في الكبد، مما قد يؤدي إلى الإصابة بتليف الكبد وسرطان الكبد.

الأطعمة المقلية

تحتوي الأطعمة المقلية على نسبة عالية من الدهون المشبعة والدهون المتحولة، بالإضافة إلى أنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية.

الأطعمة المعلبة والأملاح

تحتوي الأطعمة المعلبة على نسبة عالية من الصوديوم، والذي يمكن أن يسبب احتباس السوائل في الجسم، مما قد يؤثر على وظائف الكبد.

المشروبات الغازية

المشروبات الغازية مصدر رئيسي للسكريات المضافة، والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة تراكم الدهون في الكبد، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني، لذلك يعد الأشخاص الذين يتناولون المشروبات الغازية باستمرار هم الأكثر عرضه للإصابة بمرض الكبد الدهني.

الأطعمة المصنعة

تحتوي الأطعمة المصنعة على نسبة عالية من السكريات المضافة، والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية غير الكحولية.

الكحول

يعد الكحول من أكثر الأطعمة الضارة للكبد، حيث يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض الكبد الخطيرة، مثل التهاب الكبد الكحولي وتليف الكبد وسرطان الكبد.

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وللحفاظ على صحة الكبد، من المهم تجنب هذه الأطعمة الضارة، واستبدالها بالأطعمة الصحية، مثل:

الفواكه والخضروات: تحتوي الفواكه والخضروات على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات والمعادن، والتي تساعد على حماية الكبد من التلف.

تحتوي الفواكه والخضروات على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات والمعادن، والتي تساعد على حماية الكبد من التلف. الحبوب الكاملة: تحتوي الحبوب الكاملة على نسبة عالية من الألياف والعناصر الغذائية، والتي تساعد على تحسين صحة الكبد.

تحتوي الحبوب الكاملة على نسبة عالية من الألياف والعناصر الغذائية، والتي تساعد على تحسين صحة الكبد. البروتين الخالي من الدهون: يمكن الحصول على البروتين من مصادر عديدة، مثل: الدجاج والأسماك واللحوم الخالية من الدهون والبقوليات، ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي، من المهم أيضًا ممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على وزن صحي.