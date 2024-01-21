“مواجهات مثيرة خلال أيام”.. نتائج قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2024

الرياض - أميرة القحطاني - أجريت أمس الجمعة الموافق 19 يناير الجاري، قرعة دور ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا 2024 بعد اكتمال عقد المتأهلين.

ويغيب نادي ريال مدريد عن البطولة بعد خروجه من المنافسة على يد أتلتيكو مدريد في مباراة مثيرة انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-2.

الفرق المتأهلة لدور ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا 2024:

الفرق المتأهلة لربع نهائي كأس ملك إسبانيا هي: برشلونة، أتلتيكو مدريد، جيرونا، إشبيلية، أتلتيك بلباو، ريال سوسيداد، سيلتا فيجو، وريال مايوركا.

نتائج قرعة دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2024:

– أتليتك بلباو سيواجه برشلونة والمباراة ستقام على ملعب “سان ماميس”.

– سيلتا فيجو سيواجه ريال سوسيداد.

– ريال مايوركا سيواجه جيرونا.

– أتلتيكو مدريد سيواجه إشبيلية.

مواعيد مباريات دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2024:

موعد مباريات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2024 سيكون أيام 23 و24 و25 يناير الحالي.

كأس الملك هي بطولة كرة القدم الوطنية السنوية في إسبانيا، والمعروفة محليًا باسم “La Copa”، وكانت تُعرف سابقًا باسم كأس إسبانيا. اسمها الكامل هو “Campeonato de España – Copa de Su Majestad El Rey Don Juan Carlos I”، وهو يشير إلى الملك السابق لإسبانيا، خوان كارلوس الأول.

تأسست البطولة في عام 1902 وتُنظم من قبل الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، ويعتبر نادي برشلونة هو الأكثر فوزاً بالكأس برصيد 31 لقبًا.