طريقة عمل خبز من غير فرن بالمنزل بأبسط طريقة

الرياض - أميرة القحطاني - الخبز هو من أساسيات الطعام في العديد من الثقافات حول العالم، وهو مصدر مهم للطاقة والبروتين، وعادة ما يتم خبز الخبز في الفرن، ولكن هناك العديد من الطرق الأخرى لتحضيره، بما في ذلك طريقة عمل خبز من غير فرن، وتعتمد هذه الطريقة على استخدام الحرارة العالية من مصدر آخر، مثل اللهب أو الزيت الساخن. ويمكن تحضير الخبز بدون فرن بأشكال وأحجام مختلفة، حسب الرغبة.

فوائد الخبز بدون فرن

هناك العديد من الفوائد لـ عمل خبز بدون فرن، منها:

أنها طريقة سهلة وبسيطة لتحضير الخبز في المنزل.

لا يتطلب وجود فرن، مما يجعله خيارًا جيدًا للأشخاص الذين لا يمتلكون فرنًا أو الذين لا يستطيعون استخدامه.

يمكن استخدامه لتحضير أنواع مختلفة من الخبز، بما في ذلك الخبز العربي والخبز اللبناني والخبز الفرنسي.

خطوات عمل خبز من غير فرن

تعتمد طريقة عمل خبز من غير فرن على المكونات المستخدمة وطريقة التحضير، وبشكل عام، تتضمن الخطوات التالية:

تحضير العجينة: تتكون العجينة الأساسية للخبز من الدقيق والخميرة والملح والماء، ويمكن إضافة مكونات أخرى حسب الرغبة، مثل الزيت أو السكر أو الحليب أو التوابل. عجن العجينة: بعد خلط المكونات، يتم عجن العجينة حتى تصبح ناعمة ومتجانسة. إراحة العجينة: تترك العجينة في مكان دافئ حتى ترتاح وتتخمر، أي حتى يتضاعف حجمها. تشكيل العجينة: بعد أن ترتاح العجينة، يتم تشكيلها حسب الرغبة. خبز الخبز: يتم خبز الخبز في مقلاة ساخنة أو على سطح ساخن.

بعض النصائح لتحضير خبز من غير فرن

استخدمي دقيقًا عالي الجودة للحصول على خبز أفضل.

أضيفي كمية مناسبة من الماء للعجينة حتى تصبح ناعمة ومتجانسة.

لا تبالغي في عجن العجينة، لأن ذلك قد يجعلها قاسية.

تأكدي من أن المقلاة أو السطح الساخن ساخنًا قبل خبز الخبز.

لا تتركي الخبز في المقلاة أو على السطح الساخن لفترة طويلة، لأن ذلك قد يجعله يحترق.

طريقة عمل خبز من غير فرن

المكونات لعمل 25 رغيف:

نصف كيلو دقيق

ملعقة سكر

ملعقة كبيرة خميرة

نصف ملعقة ملح

ملعقتين زيت نباتي.

نصف كوب حليب يخلط مع ملعقة خل أبيض (الحليب سيصبح كتل)

كوب ماء دافئ.

طريقة التحضير:

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والخميرة والملح والحليب والخل.

أضيفي الماء الدافئ تدريجيًا مع العجن حتى تصبح العجينة ناعمة ومتجانسة.

أضيفي الزيت النباتي واستمري في العجن حتى تصبح العجينة ناعمة ولزجة.

غلفي الوعاء بورق نيلون واتركيه في مكان دافئ حتى ترتاح العجينة وتتخمر، أي حتى يتضاعف حجمها.

بعد أن ترتاح العجينة، قسميها إلى 25 كرة متساوية الحجم.

سخني مقلاة كبيرة على نار متوسطة.

ضعي كرة من العجين في المقلاة وسخني الوجهين حتى ينضج الخبز.

كرري العملية مع باقي كرات العجين.

قدمي الخبز ساخنًا أو باردًا حسب الرغبة.

ملاحظات: