9 فوائد مذهلة لعصير الكرفس هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق الستين.. نتائج صحية غير متوقعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

عصير الكرفس من المشروبات المفيدة للجسم، إذ يحتوي على كثير من الفوائد الصحية، وتتضاعف فوائده عند تناوله باستمرار، فيعتبر كنزًا له فوائد هائلة، ويجب أن تهتم الأمهات بتوفيره في المنزل، لذا نقدم فوائد وأهمية عصير الكرفس.

فوائد عصير الكرفس

أوضح محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه، لـ«هُن»، أن كوب من عصير الكرفس به عديد من الفوائد، خاصةً للمناعة، إذ أنه يحتوي على مضادة للأكسدة والالتهابات، بالإضافة إلى فوائده الصحية العديدة على الجسم: «شرب كوب من الكرفس يحارب الفيروسات بسبب زيوته الأساسية الموجودة في أوراقه التي تساعد على تنظيف الأمعاء».

هل الكرفس مفيد للجسم؟

وأضاف عفيفي، أن عصير الكرفس، به كثير من الفوائد التي تتمثل في التالي:

- يساعد الكرفس على ضبط الجسم ومعدل الضغط في الدم.

- يقلل من آلام التهابات المفاصل.

- عصير الكرفس مصدر طاقة طبيعي وغني بالمغذيات النباتية.

- يعمل عصير الكرفس على معالجة مشكلات الجهاز الهضمي.

- مصدر جيد للفيتامينات المختلفة مثل A وB وC وK المفيد للجسم.

- يعمل عصير الكرفس على الوقاية والعلاج من الالتهابات المختلفة.

- يحافظ الكرفس على الصحة ويساعد على تقوية المناعة.

- يحتوي على مضادات الأكسدة من الكورمارين، التي تحافظ على الجسم من الالتهابات.

- يساعد عصير الكرفس على خفض ضغط الدم.

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الكرفس؟

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، أنه عند تناول الكرفس تنمو خلايا الجسم بصورة سليمة، مما يحافظ على الأعضاء الداخلية لها: «شرب كوب من الكرفس ليلًا يحارب الفيروسات والأمراض وينظف الجسم من السموم التي بداخله».

طريقة عمل عصير الكرفس

على خُطى الشيف نجلاء الشرشابي، نقدم لكم من خلال «هُن»، أسهل طريقة لعمل عصير الكرفس، تتمثل في التالي:

المقادير

- أعواد كرفس حسب الحاجة.

- ليمون.

- ماء.

خطوات عمل عصير الكرفس:

- في الخلاط الكهربائي اخفقي الكرفس مع الليمون جيدًا.

- ضيفي المياه، واخلطيها حتى تمام الخفق.

- توزيع الخليط في كاسات التقديم.

- يمكن تحلية عصير الكرفس بالسكر أو العسل، حسب الرغبة.