كريستيانو رونالدو: لم أشاهد حفل “ذا بيست” لأنني معتاد على ما سيحدث.. ولم أعد أؤمن بتلك الجوائز

الرياض - أميرة القحطاني - بعد فوز ليونيل ميسي بجائزة الأفضل عن عام 2023، انتقد كريستيانو رونالدو، المهاجم الحالي لنادي النصر السعودي، المنظمات التي تقوم بتنظيم حفل جوائز الكرة الذهبية وجائزة ذا بيست.

وجاءت هذه الانتقادات بعد فترة قصيرة من تفوق ميسي على إيرلينغ هالاند وكيليان مبابي اللذين قدما الكثير خلال العام الماضي. ورغم أن التصويت كان متعادلاً بين الأرجنتيني والنرويجي، إلا أن ميسي حصل على المركز الأول في الأصوات.

وفي حديثه مع صحيفة “ريكورد” البرتغالية، أبدى رونالدو استياءه من فوز ميسي، قائلاً: “لم أشاهد حفل توزيع جوائز ذا بيست، لأنني معتاد على ما سيحدث، أعرف كيف تعمل هذه المنظمات”.

وأضاف: “جوائز مثل الكرة الذهبية، ذا بيست تفقدان مصداقيتهما، عليك بتحليل الموسم بأكمله، لا أريد أن أقول إن ميسي أو هالاند أو حتى مبابي لا يستحقون ذلك، أنا ببساطة، لم أعد أؤمن بتلك الجوائز بعد الآن”.

ووسع ليونيل ميسي فارق الجوائز في الكرة الذهبية مع رونالدو في عام 2023 إلى 3 جوائز، حيث حصل الأرجنتيني على 8 كرات ذهبية مقابل 5 للبرتغالي. وحصل ميسي على جائزة ذا بيست 3 مرات مقابل 2 مرات لرونالدو، الأخيرة منها كانت في عام 2017.