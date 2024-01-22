قائد الرأس الأخضر السابق: لن نلعب باستهتار أمام منتخب مصر رغم تأهلنا رسميًا

الرياض - أميرة القحطاني - أكد اللاعب إلفيس ماسيدو بابانكو، الذي يلعب في فريق أونياو ليريا البرتغالي حاليًا وهو قائد سابق لمنتخب الرأس الأخضر، أن غياب قائد المنتخب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، عن الفراعنة في مباراتهم القادمة سيكون له أثر كبير.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر سيواجه الرأس الأخضر غدًا الإثنين، في مباراة مصيرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار وتحديدًا في الفترة من 13 يناير الجاري حتى 11 فبراير المقبل.

وأشار إلفيس في تصريحات لبرنامج “رقم 10” على القناة “الأولى” المصرية إلى أن المباراة بين منتخبي مصر والرأس الأخضر ستكون صعبة على الرغم من نتائج انتصارات الفريق السابقة، مضيفًا أن منتخب مصر يمتلك لاعبين كبار وأنه لن يكون لقاء سهلًا.

وأوضح أن محمد صلاح لاعب عالمي، وأن غيابه سيكون مؤثرًا بالتأكيد، ليس فقط على منتخب مصر ولكن أيضًا على فريق ليفربول، مؤكدًا على جدية الرأس الأخضر وتحضيرهم الجيد للمباراة، وأنهم لن يلعبوا باستهتار أمام منتخب مصر رغم تأهلهم الرسمي.