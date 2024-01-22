فوائد حليب الماعز عديدة.. منها تعزيز المناعة وسهل الهضم

الرياض - أميرة القحطاني - الكثير لا يعرف فوائد حليب الماعز الرائعة على الصحة العامة لجسم الإنسان، وقد أوضحت العديد من الدراسات والتي تم نشرها عبر مواقع الإنترنت أن حليب الماعز يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الهامة للجسم، بالإضافة إلى الفوائد الفريدة لسهولة عملية الهضم، لذلك ينصح بتناوله الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى أنه مفيد للأشخاص الذين لديهم حساسية اللاكتوز.

فوائد حليب الماعز

قد لا يعلم الكثير أن حليب الماعز يحتوي على الكثير من الفوائد ومن أهمها أنه غني بالأحماض الدهنية والقليل من السكريات وهذان المادتان موجودين في حليب الماعز.

كما أن الأحماض الدهنية لها تأثير مضاد للالتهابات وتساهم في الحفاظ الالتهابات الجسدية، بالإضافة إلى أنها تعزز أداء الجهاز المناعي وتكافح الفيروسات والبكتيريا وبذلك يحمي الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض.

ويعتبر حليب الماعز يحتوي على نسبة أقلة من لاكتوز بنسبة 12% في الكوب الواحد وتعد هذه أقل من الموجودة في الحليب البقري، وبذلك فهو أفضل منتجات الألبان والتي تعمل على تهيج الجهاز الهضمي عكس حليب الماعز فهو يحسن من عملية الهضم، كما أنه مفيد للأشخاص الذين لديهم حساسية للاكتوز.

ومن أهم فوائد حليب الماعز أنها يحتوي على الكربوهيدات وهي التي يطلق عليها اسم “البريبايوتيك” وهي مفيدة لنمو البكتيريا النافعة في الأمعاء مع وجود السكريات قليلة التعدد وهذا الحليب نجده في الثدي البشري للأم وهو مفيد للغاية ويساعد في المحافظة على صحة البكتيريا المفيدة للغاية خاصة للأطفال للجهاز الهضمي.