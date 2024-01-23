قشور البرتقال تقوي المناعة وتحسن البشرة.. 5 فوائد صحية مذهلة لا تتوقعها

الرياض - أميرة القحطاني - يعتبر البرتقال من الفواكه الحمضية الأكثر شعبية في العالم، حيث يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة، مثل فيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين ب 6 والبوتاسيوم والكالسيوم، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن قشور البرتقال أيضًا تحتوي على العديد من الفوائد الصحية، حيث يوصي الخبراء بضرورة الاستفادة منها بدلا من التخلص منها، فهي مصدر رائع للعديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية، كما إنها تحتوي على مركبات الفلافونويد والهيسبيريدين التي تمنع خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب، بالإضافة إلى فيتامين سي والألياف الغذائية التي تعزز صحة القلب والأمعاء، وفيما يلي نستعرض اهم فوائد قشور البرتقال:

فوائد قشور البرتقال

تعزيز المناعة: تحتوي قشور البرتقال على كميات عالية من فيتامين سي، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على تعزيز المناعة وحماية الجسم من الأمراض.

تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان: يحتوي قشر البرتقال على مركبات الفلافونويد، التي لها خصائص مضادة للسرطان، وقد أظهرت الدراسات أن تناول قشور البرتقال يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الرئة وسرطان القولون والمستقيم.

تحسين صحة القلب: كما أن مركبات الفلافونويد في قشور البرتقال، يمكن أن تساعد في تحسين صحة القلب وخفض مستويات الكوليسترول الضار، وتخفيف الالتهاب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.

تحسين صحة الجهاز الهضمي: تحتوي قشور البرتقال على الألياف الغذائية، التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتقليل مخاطر الإصابة بالإمساك.

تعزيز صحة البشرة: تحتوي قشور البرتقال على فيتامين سي، الذي يساعد على إنتاج الكولاجين، وهو بروتين يحافظ على مرونة ونضارة البشرة، وعلاج الرؤوس السوداء وحب الشباب.

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كيفية تناول قشور البرتقال

يمكن تناول قشور البرتقال من خلال: إضافته إلى السلطات أو العصائر أو في صنع المربى أو في صناعة المخبوزات والحلويات.