موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2024.. ورابط الاستعلام عن النتيجة

الرياض - أميرة القحطاني - مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي اليوم الأربعاء 24 يناير 2024، يتزايد البحث عن موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2024، حيث يترقب جميع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي في مصر موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، ومعرفة نتائجهم برقم الجلوس.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في جميع محافظات مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح وتقدير الدرجات ومراجعتها.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

يمكن لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي 2024، الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2024 من خلال رابط بوابة التعليم الأساسي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي بوابة التعليم الأساسي.

ثم حدد المرحلة التعليمية.

اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

حدد نتيجة الفصل الدراسي الأول

إدخال رقم الجلوس.

الضغط على زر “استعلام”.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

40 درجة للغة العربية.

30 للغة الإنجليزية.

20 درجة للدراسات الاجتماعية.

30 درجة للرياضيات.

20 درجة للعلوم.

المجموع الكلي 140 درجة، ولا يوجد نجاح ورسوب بالفصل الدراسي الأول.