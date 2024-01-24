مصادر: مروان حمدي في بيراميدز مقابل 30 مليون جنيه.. والإعلان الرسمي خلال ساعات

الرياض - أميرة القحطاني - في مفاجأة من العيار الثقيل، اتفقت إدارة نادي بيراميدز مع اللاعب مروان حمدي، مهاجم نادي المصري البورسعيدي، على الانضمام إلى الفريق السماوي خلال فترة انتقالات يناير الجاري.

يأتي هذا في ظل منافسة بيراميدز في بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم، حيث وقع الفريق السماوي في المجموعة الأولى التي تضم فرقًا قوية مثل مازيمبي وماميلودي صن داونز ونواذيبو الموريتاني.

ووفقًا لمصادر موثوقة، فإن بيراميدز وافق على مطالب إدارة المصري المالية، حيث تم الاتفاق على دفع مبلغ 30 مليون جنيه مصري كقيمة مقابل بيع اللاعب، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام المقبلة بعد توقيع اللاعب على عقود انتقاله إلى بيراميدز.

كانت تقارير سابقة قد أشارت إلى اهتمام مسؤولي الزمالك بعودة مروان حمدي لتعزيز صفوف الفريق بعد حل أزمة إيقاف القيد، ويرجع السبب وراء هذا الاهتمام إلى الرغبة في تعزيز خط هجوم الفريق، لكن يبدو أن بيراميدز كان الأسرع في الحصول على توقيع اللاعب.

الجدير بالذكر أن مروان حمدي، كان قد تعرض لعقوبة من قبل إدارة المصري بعد حادثة تعديه على أحد المشجعين داخل الفندق الذي يقيم فيه الفريق، ورفض اللاعب محاولات الصلح مع المشجع وأكد أنه تعرض للإساءة ما دفع الإدارة إلى وضعه في قائمة البيع وعدم استمراره مع الفريق.