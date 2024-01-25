فضل الأيام البيض في رجب وأفضل الأعمال فيها

الرياض - أميرة القحطاني - مع حلول الأيام البيض لشهر رجب 1445 فقد تصدرت محركات البحث، حيث يبحث عدد كبير من المسلمين عن فضل هذه الأيام وفضل صيامها، وأحب الأعمال في هذه الأيام، وبحسب ما جاء عن السنة النبوية، فإن الأيام البيض هي الأيام الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من كل شهر هجري، وكان الرسول صل الله عليه وسلم، يحرص على صيامها في شهر رجب، وفي غيره من الشهور.

فضل صيام الأيام البيض

وفضل صيام هذه الأيام، أنه يثقل موازين الأعمال الصالحة، ويُكَفِّر الذنوب، ويُقَرِّب المسلم من ربه، ويُحَسِّن حاله في الدنيا والآخرة.

وأفضل الأعمال في الأيام البيض، هي الصلاة، والدعاء، والاستغفار، والصدقة، وقراءة القرآن، وصلة الأرحام، وفعل الخيرات.

دعاء الأيام البيض

ورد عن الرسول صل الله عليه وسلم، وعن الصحابة والتابعين، العديد من الأدعية التي يستحب الدعاء بها في الأيام البيض، منها:

“اللهم إني أسألكخير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة”.

“اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب على وتغفر لي وترحمني”.

“اللهم ارزقنا التوفيق، وزدنا علمًا وعملًا صالحًا، واجعلنا من المتقين المخلصين، اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك”.

“اللهم افتح لنا خزائن رحمتك، اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا”.

وغيرها من الأدعية.