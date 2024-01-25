بعد تناول البنجر.. قد يتحول لون البراز والبول إلى اللون الأحمر أو الوردي ولكن لماذا؟

الرياض - أميرة القحطاني - بعد تناول البنجر، قد تصاب بصدمة عند زيارة الحمام، حين يبدو برازك ورديًا قليلاً، أو أحيانًا داكنًا، أو أحمر التوت، قد تجعلك هذه التجربة المثيرة للقلق تتساءل: “لماذا يحول البنجر برازك إلى اللون الأحمر؟” تكمن الإجابة في البيتانين، وهو الصباغ الأرجواني المحمر الذي يعطي البنجر الأحمر والأرجواني لونه النابض بالحياة، كما قالت ويتني لينسنماير ، الأستاذة المساعدة في التغذية وعلم التغذية في جامعة سانت لويس في ميسوري والمتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية، فيما لا يتم العثور على نفس الصباغ في البنجر الذهبي، والذي يحتوي بدلا من ذلك على أصباغ صفراء تسمى بيتاكسانثين .

البيتانين ليس مجرد صبغة ولكنه أيضًا أحد مضادات الأكسدة القوية ، مما يعني أنه يمكنه تحييد الجزيئات التفاعلية التي تسمى “الجذور الحرة” في الجسم، وقالت لينسينماير إنه من خلال تثبيت الجذور الحرة “قد يساعد في منع تلف الحمض النووي والخلايا الأخرى ويعتبر أيضًا أن له خصائص مضادة للالتهابات”.

ومع ذلك، يتمتع البيتانين بتوافر حيوي منخفض، مما يعني أن القليل من البيتانين الذي يتم استقلابه يدخل إلى مجرى الدم، لذلك لا يستطيع الجسم الاستفادة الكاملة من المركب، وقالت لينسينماير إن الصباغ مقاوم للغاية لعمليات الهضم، ولا يمكن امتصاص سوى جزء صغير من البيتانين الذي نستهلكه من قبل الخلايا الموجودة في الأمعاء.

تشير الدراسات المختبرية والدراسات على الحيوانات إلى أن ما يقرب من نصف البيتانين المبتلع يتم تحلله، بشكل رئيسي في الأمعاء، وفقًا لمراجعة عام 2021 المنشورة في مجلة Molecules .

ويمر البيتانين الذي لا يتحلل بواسطة الجسم عبر الجهاز الهضمي سليمًا إلى حد كبير، وهذا يعني أنه قد ينتهي الأمر بإفرازه مع البراز، مما يؤدي إلى تحوله إلى اللون الأحمر أو الوردي نتيجة لذلك، وقالت لينسينماير: “هذا رد فعل طبيعي لوحظ في حوالي 1 من كل 10 أشخاص”.

من المحتمل أن هذه الإحصائية التي تم الاستشهاد بها على نطاق واسع تأتي من دراسة أجريت عام 1963، والتي أشارت إلى أن 10٪ إلى 14٪ من الناس يعانون من “بيلة البنجر”، وهي ظاهرة حيث يحول البنجر البول إلى اللون الأحمر أو الوردي، تحدث بيلة البيتانين عندما يمر البيتانين غير المستقلب عبر الكلى إلى البول، ولكنه غالبًا ما يكون مصحوبًا بالبيتانين الذي يحول براز الشخص إلى اللون الأحمر أيضًا، لذا فإن الظاهرتين مرتبطتان ارتباطًا وثيقًا، وأضافت لينسينماير عن بيلة الشمندر: “تعتبر حالة حميدة قد تستمر لبضع ساعات بعد الوجبة”.

اقترحت بعض الدراسات في البداية أن احتمالية إصابة الشخص ببيلة الشمندر قد تكون مرتبطة بعوامل وراثية أو بنقص الحديد، لكن الدراسات الحديثة خلصت إلى أن التأثير على الأرجح ناتج عن قدرة الجسم المحدودة على استقلاب البيتانين، وفقًا لمراجعة عام 2021.

وقالت لينسنماير: “إذا لاحظت تغير لون البول بعد عدة أيام، فمن غير المحتمل أن يكون هذا بسبب تناول البنجر ويستدعي الاتصال بطبيبك”، يمكن أن يشير البول ذو اللون الأحمر أو الوردي المستمر إلى وجود الدم، ووفقًا لـ Penn Medicine ، يعد البول الدموي علامة شائعة على وجود تشوهات هيكلية أو أمراض داخل المسالك البولية.

يمكن أن يعتمد الوقت المحدد الذي يستغرقه البنجر لتحويل لون البراز إلى اللون الأحمر على المدة التي يستغرقها عادةً هضم الطعام ، إذا كنت قلقًا بشأن تحول لون البراز إلى اللون الأحمر، فيمكن للأطباء اختبار عينة لاستبعاد وجود الدم، ومن المحتمل أن يسألوا، جنبًا إلى جنب مع هذا الاختبار، عما إذا كنت قد أكلت مؤخرًا شيئًا قد يكون سببًا في تحويل برازك، الوردي، وفقًا لـ MedlinePlus التابع للمكتبة الوطنية للطب .

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