“بعد جنوب إفريقيا ومصر”.. كيروش يقترب من تدريب الجزائر

الرياض - أميرة القحطاني - كشفت تقارير صحفية أن المدير الفني السابق لمنتخب مصر، كارلوس كيروش، يجري مفاوضات قوية لتولي مسؤولية تدريب أحد المنتخبات العربية التي شاركت في كأس أمم إفريقيا 2023 وفشلت في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وبحسب شبكة “Africa Soccer”، هناك مصادر صحفية جزائرية تشير إلى أن كيروش في مفاوضات لتدريب منتخب الجزائر بعد رحيل جمال بلماضي، الذي حقق بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر، لكن تسبب في الخروج المبكر من البطولة في نسختي 2021 و2023.

الجدير بالذكر أنه إذا تمت المفاوضات مع “محاربو الصحراء”، ستكون هذه التجربة الثالثة لكيروش في القارة الإفريقية بعد عمله مع منتخب جنوب إفريقيا ومنتخب مصر.

ووصل كيروش، مع منتخب الفراعنة في النسخة الماضية من كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في الكاميرون، إلى نهائي البطولة وخسر بركلات الجزاء الترجيحية أمام السنغال.

وغادر كيروش، منتخب مصر بعد عدم تحقيق حلم التأهل لنهائيات كأس العالم في قطر عام 2022، بعد الخسارة أمام السنغال أيضًا بركلات الترجيح، وتوجه لتدريب منتخب إيران بعدها. وحاليًا، لا يرتبط بأي منتخب بعد تجربته مع منتخب قطر ورحيله قبل انطلاق بطولة كأس آسيا 2023.