تقنية Circle to Search: مغادرة حصرية سامسونج جالكسي اس 24 إلى عالم Pixel من جوجل

الرياض - أميرة القحطاني - مع إطلاق أحدث تحديث لميزات هواتف Pixel من جوجل، أصبحت “Circle to Search” ليست حصرية على سلسلة سامسونج جالكسي اس 24. يمكن الآن لمستخدمي هواتف Pixel 8 وPixel 8 Pro الاستمتاع بها كجزء من تحديث Pixel Features Drop الذي من المقرر إطلاقه في 31 يناير 2024.

تجربة البحث المتطورة

مع هذه الميزة، يمكن للمستخدمين الآن تنشيطها بسهولة عن طريق الضغط لفترة طويلة على زر الصفحة الرئيسية، مما يمكنهم من وضع دائرة حول الكائن الذي يحتاجون إلى البحث عنه. وبالرغم من أنها تشبه Google Lens إلا أنها تعمل بشكل أسرع وتوفر تجربة بحث متقدمة.

Pixel Features Drop: الابتكارات الجديدة

تأتي ميزة “دائرة البحث” كجزء من Pixel Features Drop الأحدث، والذي يقدم أيضًا ميزات أخرى مبتكرة. يُشير التحديث إلى استخدام مستشعر درجة الحرارة للتحقق من حرارة الجسم، وهي ميزة تعد “من الدرجة الطبية”، مما يظهر الالتزام بالجودة والموافقة المحتملة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

Magic Compose: إضافة للهواتف القديمة

بالإضافة إلى ذلك، يحصل أصحاب هواتف Pixel 7 وما بعدها على ميزة Magic Compose، التي تسمح بإعادة صياغة الرسائل للحصول على لغة أفضل. وعلى الرغم من توفر هذه الميزة على هاتف Pixel 8، إلا أن الهواتف القديمة تحتاج إلى اتصال بالإنترنت للاستفادة من هذه المعالجة.

بهذا، يظهر أن الابتكارات التكنولوجية تنتقل بسرعة، وميزة Circle to Search تمثل مثالًا على كيف يمكن للابتكار أن يتسارع وينتقل بين مختلف أنظمة الهواتف الذكية.