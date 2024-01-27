وظائف شاغرة بشركة سيرا للسجاد والمفروشات للمؤهلات المتوسطة

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة سيرا للسجاد والمفروشات، من خلال وزارة الشباب والرياضة عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة، للعمل بفرع الشركة بالعبور، ونتابع الآن على مصر فايف عرض شروط الوظائف وكيفية التقديم:

وظائف شركة سيرا للسجاد والمفروشات

مطلوب فني سلامة وصحة مهنية.

مطلوب مساعد ثاني نساج.

مطلوب موظفين امن.

الشروط والمزايا

يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وان لا يزيد السن عن 40 سنة، ولا يشترط الخبرة، وتقدم الشركة رواتب مجزية وبدل مواصلات ووجبات، ويوم أجازة في الأسبوع واجازات رسمية، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية.

وظائف أخرى: –

للتقديم على الوظائف

للراغبين في التقديم على الوظائف يرجى التسجيل من خلال استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة سيرا للسجاد والمفروشات“.