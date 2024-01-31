تقرير: قريبًا سيحصل الهاتفان Samsung Galaxy S24 Ultra و Galaxy Z Fold 5 على ميزة اكتشاف الأعطال .. فما هي؟

الرياض - أميرة القحطاني - قدمت سامسونج العديد من الميزات الجديدة مع نظام One UI 6.0، ومجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية لسلسلة Galaxy S24 مؤخرًا، ويبدو أن شركة سامسونج تعمل على ميزة أخرى، وهي ميزة ستساعد في اكتشاف حوادث السيارات، ويقال إنه يتم اختبار تنبيه اكتشاف حوادث السيارات هذا لسلسلة Galaxy S24 و Galaxy Z Fold 5.

ميزة اكتشاف حوادث السيارات من سامسونج

تعمل سامسونج على ميزة الكشف عن حوادث السيارات وفقًا للأدلة كما هو مفصل في هذاالتقرير ، حيث تم رصد الدليل الأول في تطبيق Tasker، والذي تضمن مستشعر “Car Crash Detect Wakeup” في هاتف Galaxy Z Fold 5، وتم العثور على نفس الشيء في هاتف Galaxy S24 Ultra أيضًا.

علاوة على ذلك، تم العثور على تطبيق نظام مخفي يسمى “MoccaMobile” في OneUI 6.1، يحتوي هذا التطبيق على رمز لبدء تشغيل جهاز استشعار حوادث السيارة وإيقافه، مما يزيد من التكهنات بوجود ميزة الكشف عن السيارة قيد التنفيذ.

ليس من الواضح كيف ستعمل هذه الميزة بالضبط، وكيف ستبدو على هواتف سامسونج الرائدة.

قد تكون هذه الميزة حصرية لسلسلة Galaxy S24 وGalaxy Z Fold 5 حيث أن الأدلة التي تم العثور عليها لم تكن موجودة في Galaxy S23 Ultra، ولكن من السابق لأوانه القول لأن الميزة قيد الاختبار فقط في الوقت الحالي.

يمكن أن يكون اكتشاف حوادث السيارات أمرًا صعبًا نظرًا لأنه ليس من الممكن التحديد الدقيق لما إذا كان الحادث بالفعل هو حادث سيارة أو أي نشاط آخر ربما يكون قد أدى إلى تشغيل المستشعر، ولكن لا يزال من الممكن أن يكون مفيدًا لأي حادث مؤسف، ويُذكر أنه تم تجهيز هواتف Pixel من Google من Pixel 4، وأجهزة iPhone من سلسلة iPhone 14 بميزة اكتشاف حوادث السيارات، والتي عند تفعيل هذه الميزة، تقوم تلقائيًا باستدعاء الطوارئ من جهازك.