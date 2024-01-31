طريقة تحضير مكعبات السمك المقلية: وصفة سهلة وسريعة ولذيذة

الرياض - أميرة القحطاني - كثير من السيدات تبحثن عن وصفات أكل تكون سهلة التحضير وليست بحاجة إلى الكثير من الوقت لتجهيزها، وذلك إما لضيق الوقت أو لمجرد الرغبة في تحضير وجبة سريعة وخفيفة، هناك الكثير من الوصفات السهلة التي لا حصر لها يُمكن تحضيرها بسهولة، بِحيث لا تَستغرق أكثر من نصف ساعة لتجهيزها، لذلك سوف نعرض من خلال هذا المقال طريقة عمل أكلة مكعبات السمك المقلية.

أكلة مكعبات السمك المقلية

المكونات

كيلوغرام من سمك الفيليه المقطّع إلى مكعبات.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من صلصة الصويا.

ثلاثة فصوص من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة من بهارات السمك.

ربع ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

كوب من البقسماط.

من البقسماط. ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

بيضتان.

طريقة التحضير

نضع صلصة الصويا وعصير الليمون في وعاء عميق. نضيف الكركم، والثوم المهروس، والملح، والفلفل الأسود، وبهارات السمك، ونخلط جيداً. ثمّ ن ضيف مكعبات السمك ونقلّبها ثم نغطي الوعاء ونتركه داخل الثلاجة لمدة ربع ساعة. نضع البيض والحليب في طبق صغير ونخفقهم جيداً. نضع البقسماط مع البابريكا ونقلّب في طبق آخر. نخلط مكعبات السمك مع مزيج البيض أولاً، ثم نضعها في البقسماط ونقلبها جيداً حتى تتغطى بالكامل، ثم نضغط عليها قليلاً بأصابع اليد لتلتصق. نضع الزيت النباتي على النار حتى يسخن جيداً، ثم نقلي مكعبات السمك إلى أن تصبح ذهبية اللون. نُخرج مكعبات السمك من الزيت ونضعها على ورق المطبخ ثم نرتبها بصحن التقديم ونقدّمها.

خاتمة :

مكعبات السمك المقلية من الوصفات السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة. تتميز هذه الوصفة بطعمها اللذيذ ورائحتها الشهية، كما أنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة. يمكن تقديم مكعبات السمك المقلية مع الأرز أو البطاطس أو السلطة.