برد قارس وأمطار رعدية.. حالة الطقس اليوم الخميس 1 فبراير 2024

الرياض - أميرة القحطاني - تشهد البلاد اليوم الخميس 1 فبراير 2024، طقس شديدة البرودة على كافة الأنحاء، مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية بصاحبها سقوط حبات البرد على مناطق متفرقة بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومحافظات الدلتا ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ليسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وَسَط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

ويرجع انخفاض درجات الحرارة وتكاثر السحب الممطرة إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على تكاثر السحب الرعديةـ ويصاحبها كتل هوائية شديدة البرودة قادمة من جنوب أوروبا تعمل على انخفاض درجات الحرارة، ونستعرض الآن أماكن سقوط الأمطار:

أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد على محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء.

أمطار متوسطة بنسبة حدوث 40% على محافظات المنوفية والغربية والشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

أمطار خفيفيه بنسبة حدوث 30% على مناطق القاهرة والجيزة والقليوبية وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم الخميس 1 فبراير 2024

استمرار سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمل البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ليسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

ومن ابرز ظواهر طقس اليوم، تكون الصقيع على المزروعات في وَسْط سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد، مع تكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، وانخفاض درجات الحرارة بمعدل درجتين.

أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومحافظات الدلتا.

حيث من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ومحافظات الدلتا ومدن القناة وشمال الصعيد، وتكون مصحوبة أحيانا بحبات البرد، مع تكون الصقيع على المزروعات وَسَط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

تحذيرات الأرصاد الجوية

وناشدت الأرصاد الجوية قائدي المركبات بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع كافة التعليمات المرورية، كما حذرت المواطنين وارتداء الملابس الثقيلة نسبيًا.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 1/2/2024