لا ترمي قشور الرمان.. تتميز بهذه الفوائد المذهلة

الرياض - أميرة القحطاني - تشتهر بذور الرمان وعصيرها بفوائدها الصحية المتنوعة مثل تحسين ضغط الدم والجلوكوز في الدم، والحفاظ على مستويات الكوليسترول تحت السيطرة، على سبيل المثال لا الحصر، ولكن هل تعلم أن قشور الرمان الحمراء النابضة بالحياة هي أيضًا مصدر قوي لمضادات الأكسدة؟ ينتهي الأمر بالناس إلى التخلص من القشور دون تفكير ثانٍ، معتقدين أنها غير صالحة للأكل، ومع ذلك، فقد تم استخدامها على نطاق واسع لفوائد صحية وجمالية لا حصر لها في الطب الهندي القديم، وهي ممارسة بديلة تنبع من جذورها في الثقافة الهندية، لذا، في المرة القادمة، توقف مؤقتًا قبل أن تفكر في رمي القشور في سلة مطبخك.

فوائد قشور الرمان الصحية مذهلة

يوفر قشر الرمان، مثل الفاكهة نفسها، مجموعة متنوعة من المركبات المفيدة التي قد يكون لها آثار إيجابية على الصحة، وفيما يلي بعض الفوائد المحتملة لقشور الرمان، بحسب خبير التغذية أفني كاول .

خصائص مضادة للأكسدة

الإجهاد التأكسدي في الجسم ضار دائمًا، إذا لم يتم الاعتناء بها، فإنها يمكن أن تؤدي إلى أمراض صحية مزمنة مثل السرطان، تحتوي قشور الرمان على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، بما في ذلك البوليفينول والفلافونويد، تساعد هذه المكونات في تحييد الجذور الحرة الضارة في الجسم، مما يقلل من الإجهاد التأكسدي والالتهابات.

تأثيرات مضادة للالتهابات

قد تساهم مضادات الأكسدة المتوفرة في قشور الرمان في تأثيرات مضادة للالتهابات، مما قد يساعد في علاج الحالات المرتبطة بالالتهاب المزمن.

صحة القلب والأوعية الدموية

قد يكون لقشور الرمان تأثير إيجابي على صحة القلب والأوعية الدموية. قد تساعد في خفض ضغط الدم، وتقليل مستويات الكوليسترول، وتحسين صحة القلب بشكل عام.

صحة الجلد

يمكن أن تساهم مضادات الأكسدة الموجودة في قشور الرمان في صحة الجلد عن طريق الحماية من الأضرار الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية وتعزيز إنتاج الكولاجين. تحتوي بعض منتجات العناية بالبشرة على مستخلصات الرمان لهذه الأسباب.

صحة الجهاز الهضمي

تحتوي قشور الرمان على الألياف الغذائية المفيدة لصحة الجهاز الهضمي. تساعد الألياف على تنظيم حركات الأمعاء وتدعم ميكروبيوم الأمعاء الصحي.

كيفية استخدام قشر الرمان؟

يمكن استخدام قشور الرمان بعدة طرق لتحقيق أقصى استفادة من فوائدها، إليك طريقة بسيطة لصنع مسحوق قشر الرمان في المنزل:

بعد استخدام الفاكهة، افصل القشور عن الفاكهة.

2. احتفظ بالقشور بالقرب من النافذة التي تتعرض لأشعة الشمس المباشرة لمدة 2 إلى 3 أيام على الأقل، أو حتى تجف تمامًا.

3. ضعي القشور المجففة في الخلاط أو محضرة الطعام، واطحنيها حتى تتحول إلى مسحوق ناعم.

4. احتفظ بالمسحوق في درجة حرارة الغرفة في حاوية محكمة الإغلاق.

وأخيرًا، وكما هو الحال مع أي علاج طبيعي، يُنصح باستشارة اختصاصي تغذية مؤهل قبل دمج قشور الرمان أو مستخلصاته في نظامك الغذائي أو استخدامها للأغراض الطبية، خاصة إذا كنت تعاني من حالات صحية حالية أو تتناول أدوية.