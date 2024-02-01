سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

الرياض - أميرة القحطاني - سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري هو أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تؤثر على حياة المصريين والمستثمرين والمصدرين والمستوردين. في هذا المقال، سنستعرض أبرز العوامل التي تحدد سعر الصرف بين العملتين، وكيف ينعكس ذلك على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في مصر.

العوامل المؤثرة على سعر الصرف

سعر الصرف بين الدولار والجنيه يتغير باستمرار بناء على العرض والطلب في السوق، وهو ما يعكس توازن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة وبقية العالم. بشكل عام، هناك عدة عوامل تؤثر على سعر الصرف، منها:

السياسة النقدية : تحدد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري معدل الفائدة على الجنيه، وبالتالي تأثيره على الاستثمار والادخار والاقتراض. كلما ارتفع معدل الفائدة على الجنيه، كلما زاد الطلب عليه، وبالتالي ارتفع سعره مقابل الدولار. والعكس صحيح.

: تحدد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري معدل الفائدة على الجنيه، وبالتالي تأثيره على الاستثمار والادخار والاقتراض. كلما ارتفع معدل الفائدة على الجنيه، كلما زاد الطلب عليه، وبالتالي ارتفع سعره مقابل الدولار. والعكس صحيح. الميزان التجاري : يعبر الميزان التجاري عن فرق قيمة الصادرات والواردات بين مصر وبقية الدول. إذا كانت قيمة الصادرات أكبر من قيمة الواردات، فإن ذلك يعني أن مصر تحقق فائضا تجاريا، وبالتالي تزيد من احتياطياتها من العملات الأجنبية، وتقوي قيمة الجنيه مقابل الدولار. والعكس صحيح.

: يعبر الميزان التجاري عن فرق قيمة الصادرات والواردات بين مصر وبقية الدول. إذا كانت قيمة الصادرات أكبر من قيمة الواردات، فإن ذلك يعني أن مصر تحقق فائضا تجاريا، وبالتالي تزيد من احتياطياتها من العملات الأجنبية، وتقوي قيمة الجنيه مقابل الدولار. والعكس صحيح. الاستثمارات الأجنبية المباشرة : تعبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن رأس المال الذي يدخل مصر من الخارج لتمويل المشروعات والأنشطة الاقتصادية. كلما زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كلما زاد الطلب على الجنيه، وبالتالي ارتفع سعره مقابل الدولار. والعكس صحيح.

: تعبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن رأس المال الذي يدخل مصر من الخارج لتمويل المشروعات والأنشطة الاقتصادية. كلما زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كلما زاد الطلب على الجنيه، وبالتالي ارتفع سعره مقابل الدولار. والعكس صحيح. التحويلات الشخصية : تعبر التحويلات الشخصية عن الأموال التي يرسلها المصريون المقيمون في الخارج إلى أسرهم وأقاربهم في مصر. كلما زادت التحويلات الشخصية، كلما زاد العرض من الدولار في السوق، وبالتالي انخفض سعره مقابل الجنيه. والعكس صحيح.

: تعبر التحويلات الشخصية عن الأموال التي يرسلها المصريون المقيمون في الخارج إلى أسرهم وأقاربهم في مصر. كلما زادت التحويلات الشخصية، كلما زاد العرض من الدولار في السوق، وبالتالي انخفض سعره مقابل الجنيه. والعكس صحيح. العوامل السياسية والأمنية: تؤثر العوامل السياسية والأمنية على مستوى الثقة والاستقرار في البلاد، وبالتالي على جاذبيتها للمستثمرين والسياح والمتداولين. كلما كانت البلاد أكثر استقرارا وأمنا وديمقراطية، كلما زاد الطلب على الجنيه، وبالتالي ارتفع سعره مقابل الدولار. والعكس صحيح.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية لسعر الصرف

سعر الصرف بين الدولار والجنيه له آثار مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد والمجتمع المصري. بشكل عام، هناك آثار إيجابية وسلبية، منها: