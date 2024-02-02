خلطة سحرية للتخلص من تشققات الكعبين واسمرار القدم والركبتين في يوم واحد بس

الرياض - أميرة القحطاني - تعاني الكثير من النساء خلال فصل الشتاء من تشققات الكعبين واسمرار القدم والركبتين، مما يجعلهم غير راضيين على الشكل العام للقدم ويبحثون عن طريقة للقضاء التام على هذا الموضوع، لذا نقدم لكم وصفة مجربة للتخلص بشكل نهائي من تشققات الكعبين واسمرار القدم والركبتين، وستشعرين بالفرق من أول مرة حيث ستعالج التشققات وتزيل كافة الجلد الميت المسبب لاسمرار القدم والركبتين، كل ذلك بوصفة طبيعية ومكونات متواجدة في كل منزل ودون استخدام أي مواد كيميائية قد تضر بقدمك.

الوصفة للتخلص من تشققات الكعبين واسمرار القدم والركبة

وصفة التخلص من تشققات الكعبين واسمرار القدم تتكون من الخل والذي يزيل تصبغات القدم ويعالج التشققات للكعب، كما يستخدم عصير الليمون والذي يقوم بإزالة أي أثار للحذاء ويجعل لون القدم موحد، كما سوف نقوم باستخدام البيكنج بودر والذي سوف يساهم في تفتيح لون القدم والركبتين والقضاء نهائيا على الجلد الميت، كما سوف نستخدم بياض البيض لترطيب القدم، واليكم طريقة تحضير الوصفة بالتفصيل:

احضري طبق مناسب.

ضعي 2 ملعقة من الخل.

ضعي 1 ملعقة من عصير الليمون.

كيس من البيكنج باودر.

اخلطي المكونات السابقة جيدا، وضيفي ملعقة كبيرة من السكر.

استمري بالتقليب حتى ذوبان السكر.

قومي بإضافة بياض بيضة للخليط، واستمري بالتقليب.

كيفية استخدام خلطة التخلص من تشققات الكعبين واسمرار القدم والركبتين

باستخدام فرشاة قومي بتوزيع الخليط على القدم بالكامل.

انتظري حتى يجف الخليط على القدم.

ثم كرري توزيع الخليط مره أخرى على القدم.

بعد جفاف الخليط على القدم.

قومي بفرك القدم بحركات دائرية لازالة الجلد الميت.

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