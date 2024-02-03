الرياض - أميرة القحطاني - توقع خبراء الأرصاد الجوية طقسًا باردًا نهارًا وشديد البرودة ليلاً في معظم أنحاء مصر اليوم السبت 3 فبراير 2024. تفاصيل طقس اليوم الطقس: بارد نهارًا، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأمطار: خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

الشبورة المائية: فرص تكون الشبورة المائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم القاهرة الكبرى والوجه البحري: 17°C (عظمى) – 9°C (صغرى)

السواحل الشمالية الغربية: 17°C (عظمى) – 8°C (صغرى)

السواحل الشمالية الشرقية: 18°C (عظمى) – 8°C (صغرى)

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 22°C (عظمى) – 13°C (صغرى)

شمال الصعيد: 17°C (عظمى) – 5°C (صغرى)

جنوب الصعيد: 20°C (عظمى) – 8°C (صغرى) الطقس في الأيام المقبلة تحسن تدريجي: من المتوقع أن تشهد حالة الطقس تحسنًا تدريجيًا من اليوم، مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف.

زيادة الأمطار: غدًا الأحد من المتوقع زيادة كميات الأمطار.

الدفء مع منتصف الأسبوع: سنشعر بالدفء مع منتصف الأسبوع حيث سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية وحتى نهاية الأسبوع. نصائح: ارتداء ملابس دافئة.

توخي الحذر عند القيادة على الطرق الزراعية والسريعة.

متابعة توقعات الطقس بانتظام.

كانت هذه تفاصيل خبر طقس اليوم: تحسن تدريجي وارتفاع درجات الحرارة .. وتوقعات الأيام المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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