لينك منصة مدرستي الابتدائية 1445 madrasati دخول الواجبات المدرسية

الرياض - أميرة القحطاني - يمكنكم النقر على رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول لتحويلكم إلى منصة الواجبات المدرسية للمرحلة الابتدائية 1445، لإمكانية بدء الاستعلام عن الواجبات وعرضها ومن ثم تقديمها للرفع بعد حلها بشكل صحيح، يسهل للطالب الوصول إلى تلك المنصة وعرض وإدارة الواجبات التي يتم إنشاءها من طرف المعلم بناء على المقررات المسندة له، فتتوفر للطالب أدوات لكي يتم متابعة الواجبات المدرسية المطلوبة وحلها قبل إرسالها مجددا، جدير بالذكر أنه يجب ان يكون الطالب مسجل على المنصة والمدرسة ومسند لفصل دراسي، الواجبات تضاف من قبل المعلمين بشكل يومي تقريبا وللوصول اليها يمكن تسجيل دخول منصة مدرستي برقم الهوية، في السطور الآتية عبر موقع الخليج 365 دوت كوم نربط القارئ بتوضيح كيف تبدو خطوات عرض الواجبات المدرسية وتحريرها قبل إعتمادها للمعلم على نفس المنصة.

خطوات تسليم الواجبات

1-يمكن بدء فتح منصة مدرستي من الرابط المرفق،2- يتم العمل على إعتماد بيانات تسجيل الدخول عن طريق مربع مايكروسوفت تيميز اعلى الصفحة،3-الوصول الى الواجبات من خلال الضغط على الجدول المدرس او الواجبات من القائمة الرئيسية، سيتم إعادة توجهيك لصفحة الواجبات المتاحة، 4- ثم النقر على زر حل الواجب، 5- يمكنك الان تقديم الاجابات الكتابة او رفع ملف حسب متطلبات الواجب المقدم، 6- أخيرا أنقر على زر حفظ، بهذا التسلسل يجب ان يكون الواجب الذي قمت بتعديله قد تم إبتعاثه للمعلم المسؤول عن وضعه بنجاح.

ملحوظة: أيها الطالب ضع في اعتبارك المهلة المتبقية لتسليم الواجب والتي تكون محدثة على مدار الساعة، فبعد إنتهاء تلك المهلة لن تستطيع حل الواجب على تلك المنصة.

رابط منصة مدرستي الواجبات المرحلة الابتدائية

وضعت وزارة التعليم منصة مدرستي المفعلة للواجبات المدرسية وهي جزء من رحلة التعليمية لكل طالب إبتدائي، من خلال زيارة منصة الواجبات من الرابط التالي schools.madrasati.sa وبمجرد فتحها يمكن بدء العثور على الواجبات من قسم الواجبات على الشاشة الرئيسية، قد يكون الواجب مثبت مسبقا، أو قد يتعين عليك البحث عن الواجب المطلوب ضمن خانة البحث المتوفرة، هذا وفي النهاية نتمنى لكم تعليم جيد ونجاح مبهر!