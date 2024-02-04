الاستثمار الإلكتروني: فخ “المستريح” الرقمي الجديد يستهدف الراغبين بتحقيق الربح السريع

الرياض - أميرة القحطاني - في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، تغلغلت التطبيقات الإلكترونية في مختلف جوانب حياتنا، بما في ذلك عالم الاستثمار، وباتت هذه التطبيقات أداة ذكية لجمع الأموال، لكنها قد تُستخدم أحياناً كفخ للنصب على المواطنين، خاصةً الراغبين في تحقيق ثروة سريعة، وفقًا لاستشاري تقنية المعلومات والتحول الرقمي إسلام غانم، في حديثه لموقع سكاي نيوز عربية.

الاحتيال الإلكتروني: لعبة “المستريح” بوجه جديد

ظهرت في مصر مؤخراً ظاهرة جديدة للنصب الإلكتروني تُعرف باسم “المستريح الرقمي”، تستغل هذه الظاهرة طمع البعض في تحقيق أرباح خيالية بأقل جهد، مستخدمةً التطبيقات الإلكترونية والعملات الرقمية كطعم لجذب الضحايا.

كيف تعمل لعبة “المستريح” الرقمي؟

أوضح غانم آلية عمل لعبة المستريح الرقمي للنصب على الناس بما يلي:

إنشاء تطبيق إلكتروني لإنتاج العملات الرقمية يُدار من خارج البلاد. تعيين وكيل داخل مصر للترويج للتطبيق وجمع الأموال من الضحايا. إغراء الضحايا بعروض مغرية مثل آلات التعدين التي تُنتج عملات رقمية بأرباح خيالية. استغلال سرعة وسهولة تحويل الأموال عبر المحافظ الإلكترونية لجمع الأموال من الضحايا عن بعد. إغلاق التطبيق فجأة بعد جمع كميات معينة من الأموال، تاركاً الضحايا بلا أرباح.

طعم الربح السريع: إغراءٌ لا يقاوم

يعتمد “المستريح الرقمي” على إغراء الضحايا بالربح السريع، مستغلاً رغبتهم في تحقيق ثروة دون بذل جهد كبير. تبدأ عملية النصب بإقناع الضحية باستثمار مبلغ صغير، ثم يتم تحويل مبالغ رمزية له لكسب ثقته.

كيف تحمي نفسك من “المستريح الرقمي”؟

عدم الاستثمار في أي تطبيق يُدار من خارج البلاد. . التأكد من موثوقية التطبيق قبل الاستثمار فيه. الحذر عند الاستثمار في تطبيقات مدرجة بالبورصات العالمية، والتأكد من اسم التطبيق الأصلي. استشارة مختصين في مجال الاستثمار الإلكتروني في حال عدم الإلمام بمسألة التطبيقات.

وختامًا يُشكل “المستريح الرقمي” خطراً حقيقياً على أموال المواطنين، ولذلك، من المهم توعية الناس بمخاطر الاستثمار في التطبيقات الإلكترونية غير الموثوقة، واتباع خطوات الوقاية للحفاظ على أموالهم.

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